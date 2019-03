Stop alle informazioni sensibili | così la Casa Bianca vuole isolare l' Italia

Dopo l’incidente in Etiopia - tutti a terra i Boeing 737. In Europa Stop dalle 19 : L’Agenzia per la sicurezza del trasporto aereo dell’Unione europea (Easa) sospende tutti i voli del Boeing 737-8 Max e 737-9 Max in Europa a partire dalle 19, come misura precauzionale, a seguito al disastro aereo di domenica in Etiopia. Prima avevano dato analogo annuncio il Regno Unito, la Germania, la Francia, l’Austria e l’Italia, oltre a Oman,...

Boeing 737 Max bandito dai cieli europei. L?Agenzia per la sicurezza : «Stop dalle 19» : Il Boeing 737 Max è stato fermato in tutta l?Europa. L'Agenzia per la sicurezza del trasporto aereo dell'Unione europea (Easa) ha sospeso tutti i voli del Boeing...

Anche l’Italia blocca i Boeing 737 Max 8 : spazio aereo chiuso dalle 21 Mappa Stop di 22 linee agli aerei sospetti : Al 12 marzo si contavano 344 Max 8 in servizio più 27 Max 9, a cui si aggiungono 14 bimotori che si trovavano negli hangar per altre ragioni. Dei velivoli, 97 hanno livree cinesi, poi seguono gli Usa (72) e il Canada (40). Air Italy ne ha tre (più due in arrivo)

In Italia Stop a Boeing 737 max 8 dalle 21 di oggi : dalle ore 21 di oggi, visto il perdurare della mancanza di informazioni certe in merito alla dinamica dell'incidente della Ethiopian Airlines

Dopo l’incidente in Etiopia - tutti a terra i Boeing 737. Anche in Italia Stop dalle 21. : Il Regno Unito, la Germania e la Francia e l’Italia hanno annunciato la decisione di chiudere i propri spazi aerei a tutti i voli di Boeing 737 Max, Dopo decisioni simili di altri Stati e compagnie aeree a seguito dello schianto in Etiopia. L’Italia ha disposto lo stop operativo dalle 21 di stasera. Prima avevano dato analogo annuncio, tra gli altr...

Anche l'Italia mette a terra i Boeing 737 Max 8. Stop operativo dalle 21 dopo l'incidente in Etiopia : Chiusure in tutto il mondo Dall'Australia al Regno Unito, dalla Germania alla Cina: il Boeing 737 Max 8 resta a terra per il timore che la tragedia in Etiopia di domenica scorsa, costata la vita a ...

L'Enac ha deciso lo Stop dei Boeing 737 Max 8 dalle 21 di oggi : L'Enac ha disposto la chiusura dello spazio aereo italiani a tutti i Boeing 737 Max 8 dalle 21 di oggi. Lo annuncia l'Ente, spiegando che tale decisione è stata presa 'per motivi precauzionali' e '...

Boeing 737 Max - l'Italia chiude i cieli dalle 21 : Stop ai voli in mezza Europa : Banditi tutti i voli aerei dei Boeing 737 Max 8 nei cieli in Italia che ha deciso lo stop operativo dei Boeing 737 Max-8. L'Enac, secondo quanto si apprende, ha disposto lo stop...

Boeing 737 Max - l'Italia chiude i cieli dalle 21 : Stop ai voli in mezza Europa : Banditi tutti i voli aerei dei Boeing 737 Max 8 nei cieli in Italia che ha deciso lo stop operativo dei Boeing 737 Max-8. L'Enac, secondo quanto si apprende, ha disposto lo stop...

Anche l’Italia ferma i Boeing 737 Max 8 : Stop ai voli dalle 21 La mappa|Stop di 22 linee agli aerei sospetti : Al 12 marzo si contavano 344 Max 8 in servizio più 27 Max 9, a cui si aggiungono 14 bimotori che si trovavano negli hangar per altre ragioni. Dei velivoli, 97 hanno livree cinesi, poi seguono gli Usa (72) e il Canada (40). Air Italy ne ha tre (più due in arrivo)

Reddito di inclusione : Stop alle domande - ma i beneficiari continueranno a incassarlo : Dal 6 marzo è possibile richiedere il Reddito di cittadinanza, la nuova misura di contrasto alla povertà e all’esclusione lavorativa e sociale. La nuova misura diventa l’unica del suo genere, perché altri sussidi vigenti come l’assegno di ricollocazione o il Reddito di inclusione vengono cancellati e sostituiti dalla novità. Sul Reddito di inclusione, il Rei, misura varata dal precedente governo guidato dal PD, sulla pagina ufficiale dell’Inps ...

Greenpeace : centinaia di persone manifestano in spiaggia per dire “Stop” alla plastica usa e getta [GALLERY] : 1/6 ...

Vaccini : da domani si entra a scuola solo con il certificato - Stop alle proroghe : Da lunedì 11 marzo i bambini del nido e della scuola dell’infanzia potranno entrare in classe solo se in possesso del certificato originale rilasciato dalle Asl sulle vaccinazioni. I genitori, che fino a oggi hanno presentato solo un’autocertificazione, dovranno consegnare la documentazione, pena l’esclusione dagli asili e sanzioni fino a 500 euro nelle altre scuole. E’ quanto previsto dalla legge Lorenzin che ha portato ...

Oggi è «Mobility Day» : Stop alle auto Tante iniziative e qualche polemica : Un'ulteriore caccia al tesoro sarà proposta nel pomeriggio da Biosphaera al parco dell'Adige Sud e non mancheranno spettacoli per bambini, sia all'Arsenale che al teatro Stimate e laboratori al Museo ...