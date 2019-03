Spazio | Trump annuncia un taglio di budget da 480mila dollari alla NASA

Trump prepara le Star Wars - lo Spazio è "Il nuovo terreno di battaglia" : Trump si prepara per le guerre stellari e chiede di rafforzare lo scudo missilistico che protegge l'America e i suoi alleati: non solo dalle potenziali minacce di Iran e Corea del Nord, ma anche da quelle di Cina e Russia. Un ritorno alla linea della Guerra Fredda, dunque, che riecheggia lo Star Wars Program di Ronald Reagan, datato 1983, e che prevede lo sviluppo di nuove tecnologie in grado di contra Star e ogni pericolo anche dallo spazio , con ...

Trump vuole dispiegare missili e armi laser nello Spazio : No, non è l'ennesimo capitolo di Star Wars. Stavolta si parla di realtà. Trump, e dunque il governo statunitense con lui, starebbe valutando la possibilità reale di dispiegare missili e armi laser nello spazio. In questo modo si andrebbe a rafforzare in modo netto lo scudo difensivo USA contro eventuali aggressori stranieri. Russia e Cina, insomma, sono avvertite. Trump illustra la nuova strategia antimissile (nonostante Putin lo mise in ...