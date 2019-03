Spazio | “Ci stiamo preparando a mandare uomini lontano come mai prima nel Sistema Solare”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Dalla Iss alla Luna, sarà tanto ampio il prossimo balzo dell’umanità. A valle di un incontro svoltosi il 5 marzo, i 5 partner del programma Iss – Canada, Europa, Giappone, Russia e Stati Uniti – si sono dichiarati interessati, per lavolta ufficialmente, a una collaborazione per lo sviluppo congiunto del Lunar orbital platform Gateway (in sigla Lop-G), progetto ideato e guidato dalla Nasa.Il Multilateral Coordination Board (Mcb) della Iss – riporta Global Science – ha anche rilasciato il primo concept grafico della configurazione dell’avamposto lunare in cui figurano i possibili contributi che le cinque agenzie potrebbero dare al progetto.Per gli Stati Uniti si tratta di un segnale rilevante che va a dare forza e credibilità ai piani spaziali statunitensi che prevedono la costruzione di una complessa architettura spaziale in orbita cislunare con ‘incursioni’ ...

