Sovranismo bancario tedesco

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Se la fusione tra Deutsche Bank e Commerzbank andrà in porto, come ormai appare altamente probabile, la scossa sarà forte e si farà sentire in tutto il mercatoeuropeo, Italia e Francia in testa. L'operazione allo studio con la benedizione del governo di Berlino infatti, non è solo un modo per salvare due istituti in crisi profonda da anni. Questo è solo un pezzo seppure importante della storia. La verità è che Commerzbank per esempio avrebbe potuto finire nelle braccia della francese Bnp Paribas, il maggiore gruppo europeo da tempo alla ricerca di un ulteriore rafforzamento nel cruciale mercato, o stringere un accordo con Unicredit che è la seconda banca straniera presente in Germania. Analogamente Deutsche Bank avrebbe potuto cercare una partnership in ambito europeo. In tal modo si sarebbero anche realizzate ...

