Sovranismo bancario tedesco : Se la fusione tra Deutsche Bank e Commerzbank andrà in porto, come ormai appare altamente probabile, la scossa sarà forte e si farà sentire in tutto il mercato bancario europeo, Italia e Francia in testa. L'operazione allo studio con la benedizione del governo di Berlino infatti, non è solo un modo per salvare due istituti in crisi profonda da anni. Questo è solo un pezzo seppure importante della storia. La ...