Sonia Bruganelli : biografia - lavoro e figli. Chi è la moglie di Paolo Bonolis : Sonia Bruganelli: biografia, lavoro e figli. Chi è la moglie di Paolo Bonolis Chi è la moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli, attuale moglie da diversi anni del conduttore Paolo Bonolis, è una donna in carriera. Madre di tre dei suoi 5 figli, riesce a gestire a pieno la vita da imprenditrice, da moglie e mamma. Chi è Sonia Bruganelli Seconda moglie del conduttore di diversi format italiani, Sonia Bruganelli è nata a Roma nel 1974. Donna ...

Paolo Bonolis - la richiesta disperata a sua moglie Sonia Bruganelli : "Non mettermi sui social" : Paolo Bonolis vive il grande paradosso di apparire ogni giorno in tv, ma di essere praticamente assente dai social network. A differenza di sua moglie, Sonia Bruganelli, il conduttore Mediaset ha confessato al Corriere della sera non ama per niente la frenesia del mondo digitale: "Io sono cresciuto

Sonia Bruganelli fotografa la cena sul volo extralusso : "Questa è la mia idea di relax" : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha postato sul suo profilo Instagram l'ennesimo scatto che ha fatto montare la polemica. La consorte del conduttore in volo verso le Maldive, ha fotografato la sontuosa cena servita a bordo del Boeing 777, probabilmente in prima classe, scrivendo "Questa è la mia idea di relax".Immediati i commenti degli utenti: "Fai di tutto per non farti volere bene", oltre a : "Lo fa per provocazione o per ...

Sonia Bruganelli - caviale in aereo e orrore social : sapete quanto ha pagato il biglietto? : Per la cronaca, volendo prenotare sul sito della compagnia emiratina un posto il first class per lunedì prossimo, il prezzo del biglietto andata e ritorno è di 6.515 euro. A testa .

