Simone Moro ' Vado a prendere i corpi di Ballard e Nardi' Le famiglie ' No | stiano li'

Nanga Parbat - Simone Moro si propone per recuperare i corpi di Nardi e Ballard ma le famiglie si oppongono : “restino lì com’era loro volontà” : “Confrontandomi con chi era impegnato mi sono fatto l’idea che sia tecnicamente fattibile e quindi mi sto preparando per farmi trovare pronto nell’eventualità che si decida di procedere“. Simone Moro , uno dei più noti alpinisti a livello internazionale, si è offerto di tentare il recupero dei corpi di Daniele Nardi e Tom Ballard , morti sul Nanga Parbat . Moro – come spiega il Corriere del Trentino – e’ in ...

Simone Moro : “Vorrei andare a recuperare Daniele Nardi e Tom Ballard sul Nanga Parbat” : Simone Moro , grande alpinista italiano che detiene il record di maggior numero di ascensioni in prima invernale sugli ottomila con le scalate delle quattro vette Shisha Pangma nel 2005, Makalu nel 2009, Gasherbrum II nel 2011 e Nanga Parbat nel 2016, si è offerto di tentare il recupero dei corpi di Daniele Nardi e Tom Ballard , morti sul Nanga Parbat. Moro – come spiega il Corriere del Trentino – è in contatto con Alex Txikon, che ha ...

Nanga Parbat - Simone Moro : «Ho da subito temuto il peggio per Nardi» : «Non voglio essere né cinico né bugiardo, ma quando mi hanno detto la prima volta, martedì, cosa stava accadendo e mi hanno spiegato che non c’erano comunicazioni da due giorni ho pensato all’ipotesi peggiore. Non sa quanto vorrei sbagliarmi». Simone Moro non nasconde la sua paura e lo fa con cognizione di causa. Alpinista fra i più esperti al mondo, ha il record di maggior numero di ascensioni in prima invernale, cioè per nuova via in ...