siciliareporter

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Parleremo delle evoluzioni della mafia e faremo un bilancio del movimento di lotta alla mafia, punteremo l'attenzione sul mondo del lavoro, sull'immigrazione, sui diritti negati, parleremo di ...

SiciliaReporter : Sicilia, 41° anniversario morte Peppino Impastato: organizzata raccolta fondi - zazoomblog : Sicilia 41 anni dalla morte di Peppino impastato: da Cinisi lappello per sostenere Casa Memoria - #Sicilia #dalla… - MondoPalermo : Giornale di Sicilia: “Debiti per 47 milioni e crediti per 41. Ecco come si potrebbe salvare il Palermo, i dettagli”… -