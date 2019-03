Siae | Mogol in Senato senza diritto autore cultura muore

Mogol si schiera con Salvini - Siae favorevole a più musica italiana in radio : Mogol a favore della battaglia per trasmettere in radio più musica italiana e come presidente della Siae si schiera a sostegno della nuova proposta lanciata dalla Lega, nella quale viene richiesta più attenzione alla musica italiana chiedendo a tutte le emittenti presenti sul territorio di dedicare un terzo della propria programmazione alla canzoni di autori e di cantanti italiani. Più musica italiana nelle radio: di cosa si tratta Mogol, ha ...

Siae - Mogol : “Proposta legge Lega su radio? Chi dice che è sovranista è incompetente. Mahmood? Gli ho offerto borsa di studio per diventare autore” : “Non sono contro la musica straniera, ma credo semplicemente che lasciare il 30% di spazio alla musica italiana sia una cosa buona. La proposta di legge serve perché questo spazio esista e perché la norma venga rispettata. Peraltro, c’è stata una radio che contestava questa proposta e poi ci siamo accorti che trasmette il 38% di musica italiana”. Sono le parole del presidente della Siae, Giulio Repetti, in arte Mogol, ospite di ...

