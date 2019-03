Si avvicina la data del ritorno all'ora legale Dal 2021 addio cambio orario

Mondiali di calcio femminili – L’Italia si avvicina alla rassegna iridata con due sfide amichevoli : Due amichevoli in vista per l’Italia femminile di calcio, contro Cile e Galles, in vista dei Mondiali 2019 Inizia l’anno del Mondiale, con la Nazionale Femminile che, a vent’anni di distanza dall’ultima partecipazione, quest’estate in Francia tornerà ad essere tra le protagoniste della Fase finale della Coppa del Mondo. Un 2019 che può rappresentare un nuovo punto di svolta per tutto il calcio in rosa e che si ...