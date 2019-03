SHAMELESS - Recensione 9x14 | Found

SHAMELESS - Recensione 9x13 : Lost : Vi siete divertiti e commossi in questo episodio dalle tante emozioni?Attenzione: Spoiler!Episodio interessante in cui abbiamo avuto un'altalena di emozioni: i Gallagher stanno dando il meglio in questa parte finale di stagione!Fiona si sta rialzando, anche se non ne è convinta, ma ha il supporto di Lip. Il loro rapporto è stato ricucito dopo lo strappo di una settimana fa. Finalmente Fiona è riuscita a parlare del macigno che le è crollato ...

SHAMELESS - Recensione 9x13 : Lost : Episodio interessante in cui abbiamo avuto un'altalena di emozioni: i Gallagher stanno dando il meglio in questa parte finale di stagione!Fiona si sta rialzando, anche se non ne è convinta, ma ha il supporto di Lip. Il loro rapporto è stato ricucito dopo lo strappo di una settimana fa. Finalmente Fiona è riuscita a parlare del macigno che le è crollato addosso all'improvviso e ha capito di dover ascoltare il consiglio del fratello: "Fai l'unica ...

SHAMELESS - Recensione 9x12 : You'll Know The Bottom When You Hit It : Un titolo azzeccatissimo per quanto abbiamo visto in questo episodio. Attenzione: Spoiler!Toccare il fondo capita, cadere in basso è una scelta. E finalmente Fiona ha scelto di risalire.Lip ha rivisto se stesso nell'attaccamento della sorella alla bottiglia e non ha avuto tutti i torti nel trattarla male, lo ha fatto affinché capisse che stava andando nella direzione sbagliata. Allo stesso modo ha aperto gli occhi a V che avrebbe ...

SHAMELESS - Recensione 9x11 : The Hobo Games : Non si mettono bene le cose per alcuni componenti della famiglia Gallagher....Attenzione: Spoiler!Aria di tempesta in casa Gallagher!Fiona, libera su cauzione grazie a Debbie, continua il suo percorso verso il fondo (beve, spaccia, si risveglia in posti strani) e commette due gravi negligenze i cui effetti ricadono su Lip. Certo, non sarebbe stato facile nascondere al tizio dei Servizi Sociali le gravi mancanze di quella casa, però avrebbe ...

SHAMELESS - Recensione 9x10 : Los diablos : I Gallagher sono tornati dopo la pausa e ne sono accadute di cose......Attenzione: Spoiler!I diavoli si aggirano intorno ai Gallagher e amici, mettendo ostacoli lungo il loro cammino o spingendoli a commettere azioni brutte e inutili.Le prime diavoline sono Amy e Gemma, le gemelle di Kev e V, gelose di Santiago al punto da fargli male fisicamente. Hanno solo quattro anni, ma le loro idee sono chiarissime: niente fratello acquisito! I genitori ...

SHAMELESS - Recensione 9x09 : BOOOOOOOOOOOONE! : Notizie liete e brusche reazioni in casa Gallagher!Attenzione: Spoiler!Pensavamo di averle viste tutte in casa Gallagher ma non avevamo messo in conto la famiglia allargata con Ingrid e i suoi 6 embrioni fecondati da Carl, a sua insaputa!Se saranno davvero sei o tre, secondo le direttive della specialista nordcoreana, ancora non lo sappiamo ma certamente la cosa porterà altro scompiglio, tanto c'è Frank che lavorerà per mantenerli, no? Questo è ...