Shade e Nitro | la rivincita potrebbe arrivare il 17 marzo durante il Mic Tyson

Blastingnews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Il prossimo 17a Milano, per la precisione ai Magazzini Generali, si terrà il 'Mic', contest di freestyle organizzato dae Dj MS, che darà la possibilità a tante giovani nuove leve di dimostrare il proprio valore e le abilità nell'improvvisazione. La notizia che sembra aver maggiormente incrementato l'hype per l'evento è però un'altra: ai Magazzini Generaliandare in scena l'attesissimatra, almeno stando a quanto dichiarato da quest'ultimo., protagonisti di primo piano della scena rap Made in Italy, seppur estremamente distanti a livello di immaginario lirico ed universo sonoro, sono strettamente accomunanti dal fatto di essere due tra i maggiori freestyler italiani....