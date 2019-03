Serie A | sala unica per il Var dal 2019-2020 | seguirà le gare da Coverciano

sport.sky

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Il progetto è ormai realtà. Anche in Italia ci sarà una centraleper i Var. Ma sarà molto più che una semplice"regia", come negli altri Paesi che adottano la soluzione non "on site", sul ...

Napolentone1 : Sala VAR unica il cerchio si chiude - eleuricchio : RT @CalcioFinanza: #AIA, sala #VAR unica in #SerieA a partire dalla prossima stagione - ermalxirama : RT @LilithBlack16: Per la serie... TUTTI DIRETTAMENTE SOTTO UNA FERROVIA PER EIN Vi blesso con Michelino prima ship del cubano. Alla fi… -