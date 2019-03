Senza trucco e senza inganno il Huawei P30 Pro | le vere foto che può scattare con il

optimaitalia

(Di mercoledì 13 marzo 2019)Questa volta non ci sono trucchi e neanche incomprensioni, lescattate con ilP30 Pro e con la modalità Super Zoom tanto chiacchierata sono quelle presenti in questo articolo. Solo due giorni fa, c'è stato grande scalpore intorno all'epic fail diappunto che, in alcuni poster promozionali per il nuovo top di gamma, ha mostrato immagini strabilianti tra cui quella di un vulcano in eruzione, dettagliatissima in ogni suo particolare ravvicinato. Ebbene, con una semplice indagine, si è dimostrato come quelle immagini fossero in realtà datate e non certo scattate con il nuovo device ma semmai con una reflex. Per questo motivo, il produttore ha deciso di recuperare terreno perso nella sua reputazione con nuovi scatti, ora decisamente più verosimili.Nella galleria presente subito in questo articolo, i protagonisti principali sono i cantanti della boyband Blue ...

