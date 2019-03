Selena Gomez e Demi Lovato hanno commentato un video throwback postato da Miley Cyrus

Il nuovo album di Selena Gomez sta per arrivare - stavolta per davvero : Il nuovo album di Selena Gomez sta avendo un travaglio lunghissimo, per via dei problemi di salute della popstar costretta a tornare in riabilitazione lo scorso autunno per un crollo emotivo. Complici le sue precarie condizioni psicologiche e fisiche in conseguenza del lupus di cui soffre e del trapianto di rene subito nel 2017 (sempre causato dalla malattia autoimmune che la affligge), la Gomez ha dovuto mettere da parte per molti mesi il ...

Selena Gomez e Demi Lovato hanno commentato i throwback postati da Miley Cyrus : Queens

Selena Gomez : "L'album uscirà molto presto e sono super felice" : <3

Selena Gomez è adorabile anche quando cade nel video di "I Can't Get Enough" : Aww <3

Julia Michaels a Milano nel 2019 dopo le collaborazioni con Niall Horan e Selena Gomez : biglietti in prevendita per il concerto in Italia : Julia Michaels a Milano, in concerto nel 2019 per l'unico evento in programma nella penisola. La data è quella del prossimo 2 ottobre, la location scelta è quella del Fabrique. Tra le cantautrici più apprezzate degli ultimi anni, candidata ai Grammy Awards, Julia Michaels a Milano porterà il suo nuovo spettacolo, primo tour da headliner, che segue la pubblicazione del disco Inner Monologue Part I, rilasciato lo scorso 25 gennaio con Universal ...

Zac Efron - la nuova fiamma è una nuotatrice olimpica (e non Selena Gomez) : ZAC EfronZac Efron e Sami MiróC'è una love story ai blocchi di partenza per Zac Efron. Il riferimento sportivo calza a pennello in quanto la presunta nuova fiamma dell'attore americano sarebbe una nuotatrice olimpica danese, Sarah Bro. Negli Stati Uniti sono certi: secondo il gossip, i due si frequenterebbero già da alcune settimane, tanto che negli ultimi giorni hanno fatto la prima apparizione in pubblico, all'UFC 235, un evento di arti ...

Selena Gomez in I Can't Get Enough di Benny Blanco - Tainy e J Balvin (audio e testo) mentre lavora al nuovo album : Tornata alla musica con I Can't Get Enough di Benny Blanco, Selena Gomez sembra ormai aver ripreso a tutti gli effetti la sua attività in studio, in vista del lancio di un nuovo album di inediti. La popstar e i produttori musicali più in voga del momento sulla scena latinoamericana J Balvin e Tainy sono stati arruolati da Benny Blanco per una canzone a metà tra elettropop e musica latina, apparsa il 28 febbraio in streaming su Spotify e Apple ...

Selena Gomez ha pubblicato un video dallo studio di registrazione che fa pensare all'arrivo del nuovo album : Take a look ;)

Selena Gomez : questo particolare ti farà capire quanto tiene alla nuova canzone "I Can't Get Enough" : <3

Selena Gomez : è uscita "I Can't Get Enough" - nuova canzone con J Balvin - Benny Blanco e Tainy : Cosa ne pensi?

Ariana Grande supera Selena Gomez : è lei la donna più seguita su Instagram : Un sorpasso storico per Ariana Grande . La 25enne popstar statunitense, infatti, ha raggiunto un traguardo decisamente importante: è la donna più seguita al mondo su Instagram e ha conquistato il primato che fino a ieri era detenuto dalla collega Selena Gomez . Ariana Grande ha raggiunto i 146.409.821 di follower, superando Selena Gomez che ne può vantare ...

Selena Gomez è una radiosa damigella al matrimonio della sua BFF : C'era anche Niall Horan

Selena Gomez : ascolta un assaggio della nuova canzone "I Can't Get Enough" con J Balvin - Blanco e Tainy : Alza il volume!