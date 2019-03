Sei anni al cardinale Pell per pedofilia Ne rischiava cinquanta

Il pontificato di Francesco : Sei anni spesi a costruire processi : Le sue scuse, pur accorate e sentite, non hanno tranquillizzato il mondo. Lo stesso vertice voluto dal Papa con i presidenti di tutte le conferenze episcopali non ha ancora guadagnato la totale ...

Pedofilia - il cardinale Pell condannato in Australia : dovrà scontare Sei anni di galera : La condanna in primo grado era già arrivata già l’11 dicembre, quando 12 giurati avevano riconosciuto il cardinale Australiano George Pell, di 77 anni, responsabile di una serie di abusi, avvenuti nel 1996, su due coristi appena 13enni. Il giudizio era stato reso pubblico a fine febbraio, ma mancava ancora che fosse decisa la pena per i crimini commessi. Nella scorse ore Peter Kidd, giudice a capo del Tribunale dello Stato di Victoria, ha letto ...

Il cardinale Pell condannato a Sei anni : colpevole di abusi sessuali su minori - "crimini efferati". La sentenza nel sesto anniversario dell'elezione di Francesco : L'ex "tesoriere" del Vaticano, il cardinale George Pell, è stato condannato a 6 anni di carcere, in Australia. Una sentenza tutto sommato mite, se confrontata al rischio massimo di 50 anni di prigione previsto per i 5 capi di imputazione per abusi sessuali su minori di cui è stato ritenuto colpevole. Ma si tratta di fatto, quasi di una sentenza "a vita" come ha sottolineato dal Chief Justice Peter Kidd , guardando il condannato, ...

Scontri Inter-Napoli : il pm chiede pene fino a 5 anni e 8 mesi per Sei ultrà nerazzurri : La Procura di Milano ha chiesto condanne fino a 5 anni e 8 mesi di carcere nel processo col rito abbreviato a carico di sei ultrà arrestati con l'accusa principale di rissa aggravata nell'inchiesta sugli Scontri del 26 dicembre prima di Inter-Napoli, in cui perse la vita Daniele Belardinelli. La pena più severa è stata chiesta dai pm per Nino Ciccarelli: 5 anni, 8 mesi e 10 giorni. Tre anni, otto mesi e 20 giorni è stata la ...

