Sci: Paris domina la discesa a Soldeu

Dominikdi nuovo sul gradino più alto del podio nella. Per il 30enne di Merano, oro nel superG al Mondiale 2019 di Are, si tratta del 15° successo in CdM (6° stagionale) che non gli basta però per vincere la coppa di disciplina che premia per 20 punti lo svizzero Beat Feuz, sesto ad Andorra Secondo posto per il norvegese Jansrud che precede l'austriaco Striedinger.L' altro azzurro impegnato in queste finali di CdM,Christof Innerhofer,chiude al 17° posto. Domani si disputa il superG conche punta a centrare il bis.(Di mercoledì 13 marzo 2019)

