Sci alpino | Coppa del Mondo Soldeu 2019 | Dominik Paris vuole la Coppa di SuperG e cerca

Sci alpino - Discesa Soldeu 2019. Nadia Fanchini : “Avevo creduto nel podio”. Goggia : “Non ho fatto correre gli sci” : Non è arrivato il podio per l’Italia nella Discesa libera femminile di Soldeu, Finale della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Le azzurre sono state assolute protagoniste sulla neve di Andorra ma non sono riuscite ad agguantare il piazzamento da urlo, Nadia Fanchini si è dovuta accontentare della quarta piazza mentre Sofia Goggia ha concluso in sesta posizione subito davanti a Nicol Delago. Di seguito le dichiarazioni che le nostre ...

Sci alpino – A Soldeu vince Puncher : quarto posto per Nadia Fanchini nella discesa femminile : Fanchini, che peccato: 4ª nella discesa di Soldeu. Rimpianti anche per Goggia e Delago: 6ª e 7ª. A sorpresa vince Puchner, coppetta a Schmidhofer L’illusione del primo podio stagionale non è durata molto. Per fortuna, verrebbe da dire, altrimenti la delusione sarebbe stata ancora più grande. Nadia Fanchini deve accontentarsi del quarto posto nella discesa di Soldeu. Partita con il pettorale numero 17, aveva dovuto aspettare qualche ...

Sci alpino - Discesa femminile Soldeu 2019 : vittoria a sorpresa di Mirjam Puchner. Nadia Fanchini ai piedi del podio : Dopo la splendida vittoria di Dominik Paris, non arriva il bis per l’Italia nella Discesa femminile a Soldeu dove si stanno disputando le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino. A trionfare a sorpresa è stata l’austriaca Mirjam Puchner che centra il suo secondo successo nella specialità dopo quello nel 2016 a St. Moritz. Una gara bellissima quella di Puchner che si è costruita la vittoria nella parte alta e poi ha conservato il ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Brignone è quinta : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Dominik Paris : “Non baratterei Kitzbuehel con la Coppa del Mondo. Feuz ha fatto il suo - dovevo essere più continuo” : Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Soldeu e ha giganteggiato durante la Finale della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino, l’azzurro si è imposto sulla neve di Andorra ma purtroppo la Sfera di Cristallo di specialità gli è sfuggita per venti punti in favore dello svizzero Beat Feuz (ci riproverà domani in superG dove è attualmente leader della classifica). Il nostro portacolori ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni della ...

LIVE Sci alpino - Discesa femminile Soldeu 2019 in DIRETTA : Rebensburg in testa. Sofia Goggia e Nicole Delago ai piedi del podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa femminile di Soldeu, gara valevole per le Finali di Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Per quanto riguarda il titolo di specialità i giochi sembrano quasi fatti visto che Nicole Schmidhofer ha novanta punti di vantaggio nei confronti della connazionale Ramona Siebenhofer, che può solo vincere e poi sperare in uno zero da parte della compagna di squadra per effettuare un clamoroso ...

Sci alpino : finali Cdm. paris vince discesa libera di Soldeu : Dominik paris ha vinto la discesa libera di Soldeu (Andorra), valida per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Il 29enne carabiniere

Sci alpino - la classifica degli italiani più vittoriosi in Coppa del Mondo : Dominik Paris sale a quota 15 - terzo posto : Dominik Paris non si ferma davvero più e oggi ha vinto la discesa libera di Soldeu, Finale della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Quarto sigillo stagionale in questa specialità per l’altoatesino che si è preso il lusso di imporsi anche nelle Classiche di Bormio e Kitzbuehel. Il Campione del Mondo di superG è così salito a quota 15 successi in carriera (12 in discesa e 3 in superG) nel massimo circuito itinerante e ha rafforzato il terzo ...

Sci alpino - Dominik Paris domani vince la Coppa del Mondo di superG se… Incastri e combinazioni - il fenomeno ci riprova : Dominik Paris ha incominciato col botto le Finali della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino, l’altoatesino ha vinto la discesa libera sul pendio di Soldeu e ora va a caccia della Sfera di Cristallo di superG. domani l’azzurro tornerà sulla neve di Andorra con l’obiettivo di conquistare il prestigioso trofeo, il nostro portacolori si trova in testa alla classifica di specialità e ha tutte le carte in regola per completare ...

Sci alpino - tutto pronto per la discesa femminile di Soldeu : quattro le azzurre al via : Alle 12 scatta anche la discesa femminile, al via Brignone, Goggia, Delago e Fanchini. Schmidhofer ha le mani sulla coppetta Alle 12 (diretta tv Raisport ed Eurosport) scattano la finali di Coppa del mondo femminile, anche in questo caso con la discesa. Su ventuno atlete, ci saranno quattro azzurre al via: la prima a partire sarà Federica Brignone con il numero 6, poi tocca a Sofia Goggia con l’11, quindi Nicol Delago con il 13 e ...

LIVE Sci alpino - Discesa Soldeu 2019 in DIRETTA : ennesima vittoria per Dominik Paris - Feuz si difende e si prende la Coppa del Mondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera delle Finali di Soldeu (Andorra) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Alle ore 10.30 nella pista del Principato incastonato sui Pirenei tra Spagna e Francia, andrà in scena l’ultimo appuntamento che ci permetterà di capire chi potrà alzare al cielo la Coppa di specialità, dato che la Sfera di Cristallo, per l’ottava volta consecutiva, è stata conquistata dal ...

LIVE Sci alpino - Discesa Soldeu 2019 in DIRETTA : Dominik Paris ipoteca la vittoria - ma Feuz è terzo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera delle Finali di Soldeu (Andorra) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Alle ore 10.30 nella pista del Principato incastonato sui Pirenei tra Spagna e Francia, andrà in scena l’ultimo appuntamento che ci permetterà di capire chi potrà alzare al cielo la Coppa di specialità, dato che la Sfera di Cristallo, per l’ottava volta consecutiva, è stata conquistata dal ...

LIVE Sci alpino - Discesa Soldeu 2019 in DIRETTA : Dominik Paris sale al comando - ora tocca a Beat Feuz! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera delle Finali di Soldeu (Andorra) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Alle ore 10.30 nella pista del Principato incastonato sui Pirenei tra Spagna e Francia, andrà in scena l’ultimo appuntamento che ci permetterà di capire chi potrà alzare al cielo la Coppa di specialità, dato che la Sfera di Cristallo, per l’ottava volta consecutiva, è stata conquistata dal ...

LIVE Sci alpino - Discesa femminile Soldeu 2019 in DIRETTA : Sofia Goggia favorita - è caccia alla vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa femminile di Soldeu, gara valevole per le Finali di Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Per quanto riguarda il titolo di specialità i giochi sembrano quasi fatti visto che Nicole Schmidhofer ha novanta punti di vantaggio nei confronti della connazionale Ramona Siebenhofer, che può solo vincere e poi sperare in uno zero da parte della compagna di squadra per effettuare un clamoroso ...