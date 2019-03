Scarcerano il suo aggressore | la rabbia di Niccolò Bettarini | Questo è un paese di

huffingtonpost

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Niccolò, figlio di Simona Ventura e Stefano, si è sfogato su Instagram dopo aver appreso la notizia della scarcerazione di Davide Caddeo. Quest'ultimo è stato condannato a 9 anni di carcere per aver accoltellatolo scorso luglio e ora passa dal carcere ai domiciliari. Il 30enne ha ora l'obbligo di frequentare un centro di cura per tossicodipendenti e una comunità dove dovrà lavorare. Lo ha deciso il gip Guido Salvini su istanza degli avvocati Robert Ranieli e Antonella Bisogno. Il gip ricorda la "difficile vita" dell'uomo, tossicodipendente dall'adolescenza, e mette in luce la "funzione rieducativa" della pena, anche se non definitiva.Il giovane non ha sfogato la suasoltanto per la notizia della scarcerazione di Caddeo.si è scagliato anche contro il proprio avvocato, che sarebbe colpevole di ...

