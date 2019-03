Scaletta Vasco Rossi 2019 | quali canzoni ci saranno a Roma | Milano | Napoli e Torino per

Prime anticipazioni sulla Scaletta di Vasco Rossi per il VascoNonStop Live 2019 - tornano “vecchie chicche del passato remoto” : Sta studiando per selezionare la sequenza perfetta, ma ha già le idee piuttosto chiare: la scaletta di Vasco Rossi per il VascoNonStop Live 2019 conterrà qualche perla discografica "del passato remoto", infilata tra i brani degli ultimi anni e gli immancabili classici che non possono non esserci. Il rocker di Zocca, da settimane impegnato in studio con il direttore artistico dello show Vince Pastano, ha rilasciato qualche anticipazione sulla ...