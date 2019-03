SAT - Società Alpinisti Tridentini * COMMISSIONE TAM | « La SAT partecipa al ' GLOBAL

Naming rights Camp Nou - Bartomeu : «Tre società interes SAT e» : Naming rights Camp Nou – Il presidente del Barcellona, ??Josep Maria Bartomeu , ha rilasciato un’intervista a “Sin Concesiones”, programma sportivo di Radio Kanal Barcelona. Bartomeu ha toccato una serie di argomenti d’attualità, tra cui il progetto Espai Barça, il nuovo Camp Nou e i Naming rights dell’impianto. Liga in USA, il Barcellona spinge per portare […] L'articolo Naming rights Camp Nou, Bartomeu : «Tre società interessate» è ...

Apple accusa ingegnere di aver trafugato dati su auto autonoma. Le informazioni pas SAT e a una società cinese : NEW YORK - Un ingegnere hardware di Apple è accusa to di aver rubato segreti su un' auto auto noma per una azienda cinese . Si tratta del secondo da da luglio, quando un altro dipendente di Apple è stato ...

Come curare influenza e raffreddore? Con fazzoletti uSATi : ecco la società che li vende a 70 euro : In inverno raffreddore e influenza sono malanni all’ordine del giorno, tuttavia una società californiana sta brevettando un metodo nuovo, bizzarro e alternativo per curare il raffreddore in maniera naturale. Come? Acquistando e utilizzando dei fazzoletti usati, pieni di virus che rafforzano il sistema immunitario. L’idea è di un danese che negli Stati Uniti ha creato la Vævtissue, start up che vende proprio tali prodotti e si ...