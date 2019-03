Sarah Felberbaum | ' De Rossi ora deve prendere la decisione più difficile'

Sarah Felberbaum : «Io sono diversa» : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 11 di «Vanity Fair», in edicola fino al 20 marzo. Non parla, sospira. Non gesticola, accarezza l’aria. Non cammina, danza. Poi, però, la bolla delicata in cui Sarah Felberbaum si muove scoppia. Con un gesto netto si toglie la parrucca bionda. Sotto, la vita che fa da sei mesi, mora. La scusa gliel’ha data l’ultimo ruolo: è Janis, moglie di Giuseppe Garibaldi (Claudio Bisio), nella commedia Bentornato ...