Sarah Felberbaum | Daniele? Uno dei più saggi che conosca Quella volta in cui

(Di mercoledì 13 marzo 2019) "I miei figli giocano a palla come tutti gli altri".De Rossi sono sposati dal 2015 e insieme hanno avuto due figli: Olivia, 5 anni, e Noah, 2. Non sperano possano seguire le loro orme, non si augurano per loro un futuro nel calcio o nello spettacolo. Da quei mondi, i loro mondi, li tengono a una certa distanza: poche volte sono allo stadio a tifare per il padre, calciatore giallorosso, e fino a qualche tempo fa, la più grande non aveva idea di quale fosse la professione della madre. L'attrice è stata costretta a spiegarglielo quando, vedendola su un cartellone pubblicitario al fianco di Alessandro Preziosi, Olivia si era convinta che si trattasse di suo padre. Lo racconta a Vanity Fair."Eravamo in macchina, mi affianca un autobus con quel cartellone. Orgogliosa dico a Olivia: 'Guarda! C'è mamma!" E lei: 'Mommy and daddy!'. Le dico: 'No ...

