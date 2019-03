Samsung Galaxy S10 | 20 milioni di unità nel primo semestre e 40 milioni nel secondo | è

Samsung Galaxy M20 : prezzo in Italia - scheda tecnica e dove acquistare : Samsung Galaxy M20: prezzo in Italia, scheda tecnica e dove acquistare Chi ha atteso l’arrivo del Samsung Galaxy M20 in Italia può vedere il suo desiderio esaudito. Il nuovo dispositivo dell’azienda sudcoreana è infatti disponibile all’acquisto nel nostro Paese. Il device sarà disponibile in due colorazioni: Blue e Dark Grey. Ma andiamo a riepilogare le principali caratteristiche tecniche del Galaxy M20, il suo prezzo in Italia e soprattutto ...

Un top di gamma meno costoso del Samsung Galaxy S10e nel 2019 : Il prezzo del Samsung Galaxy S10e (779 euro) è più basso degli altri suoi fratelli (S10 e S10 Plus, per non parlare del Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole che verrà commercializzato tra qualche mese al costo di 2000 euro), ma non a sufficienza per convincervi ad acquistarlo? L'azienda sudcoreana mai come quest'anno non intende lasciare nulla al caso: dovrebbe esserci in programma un altro dispositivo con caratteristiche top pronto a fare ...

Sapore stantio di Samsung Galaxy Note 10? Niente affatto - per il 5G : Sono emerse interessanti indiscrezioni sul conto del Samsung Galaxy Note 10 a seguito della pubblicazione del codice sorgente del kernel dei nuovi Galaxy S10 (il riferimento è alle versioni Exynos), come riportato su XDA Developers. Ricordiamo che il nome in codice della prossima generazione di phablet è 'davinci': fatta questa piccola premessa, va detto che nel suddetto codice kernel è stato rinvenuto il nome 'davinci5g', a voler proprio ...

Samsung Galaxy M20 - con notch a goccia e super batteria a 229 euro : (Foto: Samsung) notch a goccia e una batteria titanica da ben 5500 mAh: sono queste le due caratteristiche principali di Galaxy M20, l’ultimo smartphone che la coreana Samsung ha deciso di portare in Italia dopo averlo annunciato in India, giusto un paio di settimane fa. Il gadget è in vendita in esclusiva online su Amazon e sul sito della società e si distingue anche per un prezzo particolarmente interessante: 229 euro. Il tutto a fronte ...

Quattro alternative per chi desidera un Samsung Galaxy S10 tramite Vodafone dal 13 marzo : A partire da oggi 13 marzo ci sono almeno Quattro soluzioni che possiamo prendere in considerazione per tutti coloro che stanno pensando di acquistare un Samsung Galaxy S10 attraverso offerte Vodafone. Un po' in ritardo rispetto ai principali competitor, infatti, la compagnia telefonica ha svelato le soluzioni che in questa prima fase saranno a disposizione del pubblico per portarsi a casa i due tagli di memoria disponibili a rate. Insomma, dopo ...

Samsung Galaxy Note 10 avrà una versione 5G : il Samsung Galaxy Note 10 sarà lanciato alla fine dell'estate e potrebbe vantare una feature che lo renderebbe ancora più premium L'articolo Samsung Galaxy Note 10 avrà una versione 5G proviene da TuttoAndroid.

I Samsung Galaxy A8 (2018) e Galaxy A9 (2018) ricevono Android 9 Pie mentre NVIDIA SHIELD TV si aggiorna con alcune novità : Anche per i Samsung Galaxy A8 (2018) e Galaxy A9 (2018) è arrivato il momento di assaggiare Android 9 Pie. Si inizia in Russia e in Polonia L'articolo I Samsung Galaxy A8 (2018) e Galaxy A9 (2018) ricevono Android 9 Pie mentre NVIDIA SHIELD TV si aggiorna con alcune novità proviene da TuttoAndroid.

Prima del previsto l’aggiornamento di marzo sul Samsung Galaxy S8 Plus : dettagli su FXXU4CSB9 : Stiamo vivendo giorni molto interessanti per quanto riguarda lo sviluppo software del Samsung Galaxy S8 Plus. Nella giornata di ieri, come avrete notato dal nostro approfondimento, vi abbiamo parlato del primo possibile porting del Samsung Galaxy S10 a bordo del top di gamma 2017, ma oggi tocca tornare sugli step ufficiali concepiti dal produttore coreano. In anticipo rispetto all'usuale tabella di marcia, infatti, è possibile concentrarsi sulla ...

Samsung pronta a lanciare Galaxy A90 come gaming smartphone in tutto il mondo - foto - : Dopo essere stato svelato un po' per caso la scorsa settimana, Galaxy A90 torna sotto i riflettori. Il telefono infatti è apparso nella pagina creata da Samsung per pubblicizzare Asphalt 9: Legends e ...

Samsung presenta Galaxy M20 - lo smartphone ispirato ai millennial : In arrivo anche In Italia Galaxy M20, il nuovo smartphone Samsung pensato per un pubblico giovane che non vuole rinunciare a performance e design. Galaxy M20 è dotato dell’avanzato display Infinity-V e di potenti funzionalità come la doppia fotocamera con obiettivo ultra grandangolare, una batteria di lunga durata, processori ad alte prestazioni e la nuova interfaccia Samsung Experience UX. Galaxy M20 sarà disponibile in esclusiva online ...

Samsung Galaxy A90 sarà uno smartphone ideale (anche) per giocare : la conferma dal sito ufficiale : Samsung Galaxy A90 viene annoverato tra gli "Ultimate Gaming Devices" sul sito statunitense del produttore. La promozione dedicata ad Asphalt 9: Legends conferma l'imminente arrivo del dispositivo. L'articolo Samsung Galaxy A90 sarà uno smartphone ideale (anche) per giocare: la conferma dal sito ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 12 marzo : HONOR 10 - Razer Phone 2 - Samsung Galaxy Note 9 - Huawei Mate 20 Pro e tanti altri : oggi sono in offerta HONOR 10, Razer Phone 2, Xiaomi Mi A2 Lite, Samsung Galaxy Note 9 e Huawei Mate 20 Pro. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo SmartPhone Android in offerta oggi 12 marzo: HONOR 10, Razer Phone 2, Samsung Galaxy Note 9, Huawei Mate 20 Pro e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10+ svetta nella Top 10 Global di AnTuTu : AnTuTu Benchmark ha pubblicato la Top 10 degli smartphone Android più performanti di febbraio 2019 e in vetta c'è il nuovo Samsung Galaxy S10+. L'articolo Samsung Galaxy S10+ svetta nella Top 10 Global di AnTuTu proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 9 e Samsung Galaxy S8/S8+ brand TIM e Tre si aggiornano ad Android 9 Pie : Huawei Mate 9 e Samsung Galaxy S8/S8+ brand TIM e Tre ricevono l'aggiornamento ad Android 9 Pie in Europa e in Italia, accompagnato rispettivamente da EMUI 9.0 e Samsung One UI. L'articolo Huawei Mate 9 e Samsung Galaxy S8/S8+ brand TIM e Tre si aggiornano ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.