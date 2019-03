Salvini | valutare accordo Cina | Italia non sia colonia di nessuno

notizie.tiscali

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Roma, 13 mar., askanews, - "Ne stiamo parlando. Non sono preoccupato da niente, ormai ho imparato a non preoccuparmi per niente". Così ha risposto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo...

talismanogiada : @ilpetulante L'ala PD del M5S pro immigrazione spinge gli elettori verso ' l'originale' a sinistra e tanti verso la… - tedosit : @francescatotolo Nessun dramma: colpa di Salvini! Non attiene dite? Non conta, non si può valutare la complessità del 'pensiero' piddino. - fabiopi1000 : RT @Siciliano741: @fabiopi1000 @cagliaripad @Andyesti @ErmannoKilgore @AdriMCMLXI @nessunoindietro @sarasarli @lvoir @gabelmanu @GioChirill… -