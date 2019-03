Salvini scherza | Stiamo lavorando per riprenderci la Gioconda

Tav - Salvini : “Non c’è alcuna crisi in vista. Situazione economica non ci permette di scherzare con il futuro” : “Noi regaliamo agli italiani 5 anni di Governo. Non c’è nessuna crisi in vista”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, parlando della Situazione del governo diviso sulla Tav. “La Situazione economica è tale che nessuno si può permettere di giocare sul futuro degli italiani” ha concluso a margine del suo arrivo al pranzo organizzato dagli ‘Amici della Lirica’ per il suo ...

Ecco come potrebbe cadere il governo - questa volta Salvini non scherza : Aria di fuoco dentro il governo tra Lega e M5S, questa volta la caduta potrebbe arrivare nel vero senso della parola Matteo Salvini è un tipo diretto, uno che non lascia molto spazio ai se e ai ma. E già giovedì sera, dopo il brusco stop imposto a sorpresa dai 5Stelle all’autonomia differenziata di Veneto, … L'articolo Ecco come potrebbe cadere il governo, questa volta Salvini non scherza proviene da BlogItalia.News.

Salvini scherza con Bossi : 'Mi mancano i tuoi vaffa settimali' : 'Palla lunga e pedalare fino alle Europee'. Matteo Salvini riunisce le truppe della Lega. Deputati e senatori: tutti al cospetto del leader per capire 'cosa fare' con il governo gialloverde. La linea ...

Sanremo - Pio e Amedeo scherzano con Baglioni : "Di' 'prima gli italiani' e il festival lo condurrai di nuovo tu". E Salvini twitta "Evviva ... : Un'esibizione che scherza sulle polemiche Baglioni-Salvini, Pio e Amedeo che prendono in giro il direttore artistico facendosi promettere che il festival dell'anno prossimo favorirà 'gli italiani', ...

Salvini a cena canta Albachiara e scherza : 'Per Sanremo non sono pronto' : Agenzia Vista, Poggibonsi , SI, , 06 febbraio 2019 Il vicepremier Matteo Salvini canta in un ristorante di Poggibonsi, in provincia di Siena, nel corso di una cena organizzata dalla sezione locale...

Salvini canta ‘Alba chiara’ e scherza : “Uno scandalo. Però per Sanremo non sono pronto” : Esibizione canora per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini: il vicepresidente del Consiglio condivide su Facebook un video in cui canta 'Alba chiara' di Vasco Rossi. E scrive: "Un ministro che canta “Albachiara”? Scandalo! Per Sanremo Però non sono pronto, lo ammetto! Buona serata Amici, vi voglio bene”.Continua a leggere

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Febbraio : Cari 5 stelle - su Salvini non si scherza. La scelta tra salvataggio e legalità : Diciotti Il dilemma Sì o no al “Capitano” Antonio Padellaro Caso perfetto per il Comitato di conciliazione mai insediato La fine è nota. Salvo eventi spiacevoli, e grazie a qualche stratagemma leguleio, i vertici del M5S diranno no all’autorizzazione a procedere contro Salvini. E dunque diranno sì alla sopravvivenza del governo. Non sappiamo ancora con quale procedura dorotea ciò avverrà nella Giunta […] di A cura di Lorenzo ...