Salute | l' esperto | ' quando smartphone e stress rubano il sonno | l' omeopatia può essere

Tiroide - 5 segreti dell’esperto per mantenerla in Salute : Sono ben sei i milioni di persone che, in Italia, sono affetti da disturbi alla Tiroide. Disturbi che colpiscono in prevalenza le donne: ben il 10% della popolazione di sesso femminile ha la probabilità di essere affetta da tali patologie, soprattutto dopo una gravidanza. Ecco dunque che, sapere come prendersi cura della propria Tiroide, è fondamentale. A spiegare come tenerla in salute è Claudio Basella, Professore Associato di Chirurgia e ...

Salute - l’esperto : attenzione al colesterolo cattivo : Parte in tutta Italia la decima edizione della Campagna nazionale per il Tuo cuore 2019 per la prevenzione alle malattie cardiovascolari, promossa dalla Fondazione ‘per il Tuo cuore’ onlus e da Anmco – Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. E nel giorno del debutto gli esperti ricordano agli italiani l’importanza della prevenzione e del controllo del colesterolo ‘cattivo’ per un cuore sano. ...

Salute - esperto : “Il tumore è furbo - ma ora - con l’immunoterapia - stiamo imboccando una strada diversa” : I tumori? “Sono furbi ma siamo veramente vicini a sconfiggerli” e a “rendere il nostro organismo più resistente al loro attacco“. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è Giampaolo Tortora, direttore dell’Oncologia Medica del Policlinico Gemelli di Roma e luminare della terapia contro il cancro al pancreas, giovedì la sua prolusione ha chiuso l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università ...

Salute - esperto : “Postura e allenamento la chiave contro le cadute sugli sci” : Con la neve arrivata in abbondanza, in molti si preparano alla settimana bianca o ad un semplice weekend sugli sci. Ma la montagna è ricca di insidie e non sono infrequenti cadute e incidenti, con ripercussioni sul sistema muscolare e articolare. Esistono però alcune dritte per ridurre gli incidenti e affrontare le discese senza il rischio di traumi a ginocchia, gambe e spalle. “E’ importante preservare e allenare l’organismo, in ...

Salute - esperto : lo smog “deleterio anche per la funzionalità cerebrale” : Secondo Sergio Harari, direttore Unità Operativa Pneumologia, ospedale San Giuseppe di Milano e presidente del seminario internazionale “RespiraMi 3: Air Pollution and our Health” (promosso dalla Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e dalla Fondazione Internazionale Menarini) ha spiegato che “un numero sempre maggiore di studi indica che lo smog, che ogni anno in Italia uccide prematuramente oltre ...