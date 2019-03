Salta l’accordo sui nuovi vertici Inps 

Brexit - May al Parlamento : “Se Saltasse l’accordo potremmo non uscire dalla Ue” : “Se il Parlamento britannico dovesse respingere l’accordo sulla Brexit, potremmo non uscire mai dall’Unione europea“. A dirlo è la premier britannica Theresa May, che ammonisce i deputati della Camera dei Comuni in vista del voto di martedì 12 marzo sull’intesa raggiunta tra Regno Unito e Ue. Parlando da una fabbrica di Grimmsby, roccaforte Brexiteer della contea inglese del Lincolnshire, nel nordest del Paese, May ha lanciato ...

Proteste latte - Salta tregua di tre giorni : no all’accordo. Movimento pastori : “72 centesimi al litro sono passo indietro” : La lotta dei pastori sardi non conosce tregua. È durato solo una notte lo stop di tre giorni alle Proteste, deciso ieri al termine di un tavolo di confronto a Cagliari durato quasi 9 ore. Oggi infatti i manifestanti sono tornati ad assaltare cisterne in strada e a sversare il loro “oro bianco” per dire No alla proposta dei 72 centesimi di euro al litro, messa sul piatto ieri al termine della riunione. Il governo però non demorde e ...

Incubo Palermo - Salta l’accordo con la Damir : in arrivo una pesante penalizzazione : Il Palermo è in piena corsa per la promozione nel campionato di Serie A, il club rosanero sta disputando una stagione molto importante ma deve fare i conti anche con qualche problema fuori dal campo, tiene banco infatti la questione societaria. E’ saltata infatti la trattativa con la Damir di Palermo, azienda nel campo pubblicitario e come riporta la rosea ormai sembra inevitabile la penalizzazione in classifica. Sono in arrivo ...