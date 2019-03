Salta la Brexit | Londra per ora rimane nell’Unione Europea

Brexit - May al Parlamento : “Se Saltasse l’accordo potremmo non uscire dalla Ue” : “Se il Parlamento britannico dovesse respingere l’accordo sulla Brexit, potremmo non uscire mai dall’Unione europea“. A dirlo è la premier britannica Theresa May, che ammonisce i deputati della Camera dei Comuni in vista del voto di martedì 12 marzo sull’intesa raggiunta tra Regno Unito e Ue. Parlando da una fabbrica di Grimmsby, roccaforte Brexiteer della contea inglese del Lincolnshire, nel nordest del Paese, May ha lanciato ...

Brexit - May ai Comuni : "Se Salta l'accordo - potremmo non uscire mai dall'Ue" : "Se il Parlamento britannico dovesse respingere l'accordo su Brexit, potremmo non uscire mai dall'Ue". Suonano come un ultimatum le parole che Theresa May indirizza alla Camera dei Comuni da Grimmsby, roccaforte dei sostenitori della Brexit. "Andiamo oltre i litigi, oltre l'asprezza del dibattito e andiamo fuori dalla Ue come un Paese unito, pronto a fare del suo futuro un successo", ha continuato May.A circa 20 giorni dalla data stabilita per ...

Il Labour chiede il 2° referendumOra la Brexit può davvero Saltare : Per la prima volta, il Labour Party è sceso esplicitamente in campo per chiedere il voto in Parlamento a Westminster su un secondo referendum sulla Brexit. Ora Londra può davvero restare nell'Ue Segui su affaritaliani.it

Irlanda boccia accordo con Gran Bretagna - il “Backstop” rischia di far Saltare la Brexit : Doppio "no" del governo irlandese, per bocca del suo Tànaiste (vicepremier) e ministro degli Esteri Simon Coveney, alle ipotesi avanzate nelle ultime ore a Londra e da parte del governo polacco per cercare di uscire dall'impasse sulla Brexit. Coveney ha respinto sia l'idea di un accordo bilaterale Dublino-Londra per rendere superfluo il "Backstop" (il dispositivo di sicurezza previsto dall'accordo di ritiro del Regno Unito dall'Ue che ...

Backstop in Irlanda - cos'è e perché sta facendo Saltare la Brexit : Uno fra i nodi irrisolti della Brexit è rappresentato dai confini irlandesi, i 499 chilometri che dividono lo spicchio settentrionale dell'Isola fra Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord. L'...