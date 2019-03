Salario minimo | Istat | “Con la proposta M5s 1 073 euro in più l’anno per 2 | 9 milioni di

Da 12 euro in Lussemburgo a 1 - 62 in Bulgaria - mappa Salario minimo : Roma, 13 mar., askanews, - Il salario minimo è stato istituito nella gran parte dei paesi dell'Unione europea, con l'eccezione dell'Austria, della Danimarca, della Finlandia, della Svezia, di Cipro e ...

Con il Salario minimo a 9 euro un lavoratore su 5 guadagnerà di più : È quanto emerge dalle stime fatte dall’Inps su una platea di oltre 5 milioni di lavoratori dipendenti sulla base delle dichiarazioni contributive di ottobre 2017. Sulla base di queste stime una platea del 9% è al di sotto anche degli 8 euro; il 40% della platea si pone sotto 10 euro. L’Inps ha presentato queste stime nell'ambito dell'audizione in commissione Lavoro del Senato sul Ddl sul salario orario minimo...

[L'analisi] Il Salario minimo garantito non piace alle imprese - e neppure ai sindacati : Quando l'idea l'ha messa sul tavolo Renzi, come necessario complemento del Jobs Act e la rilancia Di Maio, come indispensabile antidoto al Jobs Act, le possibilità sono due. O il problema è talmente ...

Aumento Salario minimo Italia 2019 : proposta M5S al PD in aula : Aumento salario minimo Italia 2019: proposta M5S al PD in aula Cos’è il salario minimo In una giornata segnata dai commenti post-vittoria di Zingaretti alle primarie PD si è tornati a parlare anche di Aumento salario minimo. Lo ha fatto, in primis, il leader M5S Luigi di Maio con due post su Facebook. Un invito aperto al nuovo leader Dem, ma anche l’evidenziazione di una strategia che a oggi sembra voler più puntare su temi sociali e ...

Salario minimo - il no di imprese e sindacati : sindacati e associazioni imprenditoriali bocciano le proposte di legge sul Salario minimo per legge presentate dai 5 Stelle e dal Pd. I due testi puntano a introdurre in Italia la paga minima oraria ...

Salario minimo - sindacati : più controlli : 21.57 Cgil, Cisl e Uil, in audizione al Senato esprimono preoccupazione per gli effetti collaterali del Salario minimo se diverso dai Contratti nazionali lavoro. "Potrebbe favorire una fuoriuscita dall'applicazione dei contratti-dicono-rivelandosi uno strumento per abbassare salari e tutele dei lavoratori. Rischio che si fa più "concreto" con la diffusa presenza di piccole imprese. Dare "valore legale" a trattamenti economici già previsti e ...

Il Salario minimo per legge spaventa sindacati e imprese : Fissare per legge un salario minimo, uguale per tutti, spaventa sindacati e imprese, anche se con qualche distinguo. Paure e dubbi che riguardano la cifra: 9 euro lordi nella proposta dei Cinque Stelle e 9 netti in quella del Pd. Ma sotto accusa è soprattutto il principio, che vede la legge, nella prospettiva delle parti sociali, entrare nel campo della contrattazione. Cgil, Cisl e Uil si dicono "fortemente preoccupate da probabili ...

Confindustria : Salario minimo? Pericolo di “fuga” da contratto collettivo. Riparte il Patto per il Lavoro : Occorre "definire correttamente il rapporto tra il salario minimo legale e il sistema della contrattazione collettiva esistente", ricordando che "il perimetro delle garanzie" del Ccnl "e' ben piu' esteso del mero trattamento economico minimo". Cosi' il direttore area Lavoro, welfare e capitale umano di Confindustria, Pierangelo Albini, in audizione sul salario minimo al Senato. "Con un'introduzione del salario minimo legale che non tenesse ...

Salario minimo per legge - due proposte in Commissione : quali sono le differenze tra Pd e M5S : Dopo il «reddito di cittadinanza», qui le ultime novità sulla disciplina e le regole del Reddito , il Movimento 5 Stelle lancia la campagna sul Salario minimo per legge, nella foto Ansa, un rider a ...

Salario MINIMO/ Il falso problema già risolto da Costituzione e contratti : Luigi Di Maio sfida il Pd di Nicola Zingaretti ad approvare una legge sul SALARIO MINIMO. La quale non avrebbe però molto senso in Italia

Lavoro - Landini : “Salario minimo? Non lo stabilisce il governo - ma le parti sociali con i contratti nazionali” : “I salari in Italia sono troppo bassi e infatti sono aumentati i lavoratori poveri. Bisogna far pagare meno tasse sul Lavoro dipendente, con un’azione fiscale che faccia pagare le tasse a chi evade e ripristinare il principio della progressività fiscale: chi più prende e possiede deve pagare di più. Questo diremo al Ministro Luigi Di Maio”. Maurizio Landini, segretario generale della Cgil fissa i paletti per il prossimo ...