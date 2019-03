Rotolo di riso ai carciofi

cosacucino.myblog

(Di mercoledì 13 marzo 2019)diaiIngredienti800 g ditto ai, 4 uova, 100 g di Parmigiano grattugiato, 80 g di prosciutto crudo, 100 g di scamorza affumicata, 4, 10 g di erba cipollina, 1 limone, olio extravergine di oliva, salePreparazionePULISCI i, tagliali in 4 spicchi, elimina il fieno e, man mano che sono pronti, mettili nell’acqua acidulata con il succo di limone. Cuocili nell’acqua bollente salata per 10 minuti, scolali e condiscili con 4 cucchiai di olio, una presa di sale e l’erba cipollina tagliuzzata.Prepara iltto.Cuoci ilin abbondante acqua salata e scolateli molto al dente. Aggiungi altto le uova e il Parmigiano e stendi il composto su un foglio di carta da forno in modo da ottenere un rettangolo dello spessore di circa 1,5 centimetri. Coprilo con le fette di prosciutto e la scamorza tagliata ...

