Ronaldo | ' La Juve mi ha preso per questo | serata magica'

Super CR7 - 3-0 ad Atletico e Juve ai quarti. Ronaldo : “La mia notte magica - mi hanno preso per questo” : Impresa Juventus. Una tripletta di Cristiano Ronaldo regala i quarti di finale di Champions League ai bianconeri che si impongono All'Allianz Stadium 3-0 contro l'Atletico Madrid di Diego Simeone dopo la sconfitta per 2-0 all'andata. Cr7 segna di testa al 27' del primo tempo e nella ripresa al 48', per poi chiudere la sfida realizzando il calcio di rigore decisivo all'86'. La Juventus era chiamata ad una rimonta storica nel match di ritorno ...

La Juve elimina l'Atletico : capolavoro di Allegri e Ronaldo : Nel ritorno degli Ottavi di finale di Champions la Juve non ha sbagliato nulla ed ha battuto per 3-0 l'Atletico Madrid, eliminandolo dalla Champions League. Massimiliano Allegri stavolta ha fatto in vero capolavoro tattico e psicologico. Ha schierato una formazione giusta, grintosa e famelica. Tecnica, corsa e una voglia di fare l'impresa fuori dal comune. Il mister livornese ha studiato la partita nei dettagli, alla perfezione. La Juve ha ...

Juventus-Atletico Madrid - Simeone e quel gesto di Ronaldo : “non mi va di condannarlo perchè…” : L’allenatore dell’Atletico ha commentato il ko subito contro la Juventus, soffermandosi anche sul gesto di Ronaldo Una serata da dimenticare, un ko pesantissimo che costa l’eliminazione dalla Champions League all’Atletico Madrid. Diego Simeone non cerca scuse, fa i complimenti alla Juventus e incassa il durissimo colpo, unica cosa da fare dopo un 3-0 che non ammette repliche. Marco Alpozzi/LaPresse Nel finale di ...

Ronaldo : “La Juve mi ha preso per serate così - questa è la mentalità da Champions” : E’ l’eroe di stasera, è la gara con cui ha definitivamente conquistato il popolo bianconero. Cristiano Ronaldo trascina la Juve alla vittoria e al passaggio del turno con una splendida tripletta. Le sue parole a Sky: “Serata speciale, partita speciale. Siamo stati fantastici, ma sapevamo di potercela fare. questa è la mentalità da Champions, così si vincono le gare. Mai da queste parti si era vista un’impresa del ...

Juventus - Ronaldo tiene i piedi per terra : “serata speciale - ma è ancora presto per parlare di finale” : Il portoghese ha parlato dopo la tripletta che ha steso l’Atletico Madrid, tenendo però i piedi ben piantati a terra senza farsi prendere dall’euforia L’autentico dominatore di questa serata, tre gol di Cristiano Ronaldo e una prestazione mostruosa per portare la Juventus ai quarti di finale. Marco Alpozzi/LaPresse Una rete fino a questo momento in questa edizione di Champions, una tripletta in novanta minuti che ha ...

REMUNTADA! Juventus perfetta - Atletico Madrid a casa! Cristiano Ronaldo alieno - tripletta decisiva : La Juventus compie l’Impresa: nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League i bianconeri sconfiggono per 3-0 l’Atletico Madrid e passano ai quarti del massimo torneo continentale. Mattatore della serata Cristiano Ronaldo, che mette a segno la tripletta decisiva con due gol di testa e quello decisivo su rigore quando i supplementari sembravano inevitabili. Il portoghese prende per mano la squadra e la porta in vantaggio al ...

Juventus-Atletico Madrid - Cristiano Ronaldo come Simeone : mano ai genitali verso i tifosi avversari [VIDEO] : Il portoghese ha risposto per le rime a Simeone, mimando il gesto fatto da Simeone dopo il raddoppio di Godin all’andata Aspettava il momento di farlo, gli sarà passato per la mente dopo ogni gol segnato questa sera all’Atletico Madrid. Dopo il terzo rigore, Cristiano Ronaldo non ha avuto più dubbi, rispedendo al mittente quel pessimo gesto compiuto da Diego Simeone dopo la partita d’andata. CR7 non si è fatto scappare ...

