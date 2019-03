Roma | nuova sede Istat ubicata a Pietralata

Gucci punta su Roma - la nuova collezione Cruise sfilerà ai Musei Capitolini e finanzierà il recupero della Rupe Tarpea : Continua, quindi, il dialogo con il mondo antico tanto caro allo stilista, che questa volta attinge ad un luogo della sua infanzia, un complesso museale unico al mondo per l'importanza delle ...

Roma. Prati : aperta la nuova ludoteca La Girandola : Giochi, libri, animazione e laboratori per i più piccoli: è in funzione la nuova ludoteca gratuita La Girandola, in via

Roma - Rosella Sensi : 'Di Francesco un grande. La nuova società? Il calcio non è solo business!' : Una famiglia porta quel coinvolgimento giusto per non rendere troppo arido questo sport che di arido non ha nulla. La nuova società? Ho le mie idee, ma non dispenso consigli. Forse a campionato ...

Giorgio Pasotti a Verissimo parla di Nicoletta Romanoff e della nuova fidanzata : Verissimo: le dichiarazioni di Giorgio Pasotti sull’ex compagna Nicoletta Romanoff Da sempre schivo e riservato, Giorgio Pasotti ha parlato per la prima volta della sua vita privata a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, l’attore ha rilasciato delle dichiarazioni importanti su Nicoletta Romanoff, sua compagna dal 2006 al 2014. “Ho una ex compagna con cui ci […] L'articolo Giorgio Pasotti a Verissimo parla di Nicoletta ...

La nuova truffa degli operatori di energia elettrica : ennesimo caso a Roma : Anche se in là con l'età, l'uomo si è reso conto che il sedicente incaricato di una ditta fornitrice di energia elettrica, che si era appena allontanato per le scale correndo, lo aveva indotto a ...

Tulipark : arriva la nuova sede a Roma est - in via dei Gordiani : Sta per arrivare il momento dell'apertura del parco Tulipark, il giardino olandese che sarà attivo a Roma dalla fine del mese di marzo. A pochi giorni dall'inaugurazione ufficiale è stato pubblicato l'annuncio sui social, l'Ecomuseo Casilino Ad Duas Lauros ha postato sulla pagina ufficiale Facebook di Tulipark Roma la sede del parco a tema, che sorgerà in una delle aree del Comprensorio Casilino a Roma, nei pressi di Villa De Sanctis. L'area ...

La nuova Roma di Ranieri - come cambia l’11 : squadra con il 4-2-3-1 [FOTO] : 1/14 Andrea D'Errico (LaPresse) ...

Roma : a 40 anni di distanza nuova indagine su omicidio Pecorelli : Roma – A quasi 40 anni dal delitto, la Procura di Roma ha aperto una nuova indagine sull’omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso il 20 marzo del 1979 a Roma. L’azione e’ stata avviata dai magistrati in seguito all’istanza avanzata da Rosita Pecorelli, sorella del fondatore dell’agenzia di stampa OP, lo scorso 17 gennaio. La Digos e’ stata incaricata di effettuare alcuni accertamenti preliminari, ...

GR : Lia Rumantscha - nuova piattaforma online per corsi di Romancio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Tutor intelligenti : a Roma la nuova mappa degli #autovelox che segnalano anche la doppia fila : Autovelox sempre più intelligenti e che sono in grado di rilevare all’istante la velocità di una macchina inviando automaticamente al comando generale dei vigili la targa dell’auto. Si tratta di nuovi Tutor capaci anche di ispezionare un ampio raggio stradale attraverso una lente focale grandangolo alla ricerca delle macchine in doppia fila. Questa la novità che tra qualche settimana arriverà su almeno 10 strade ad alto scorrimento ...

Nuova vita per l’ex cinema Metropolitan - dopo 10 anni al via progetto di riqualificazione nel centro di Roma : 7 milioni di euro di oneri di urbanizzazione destinati alla rinascita di due cinema della città Nuova vita per l’ex cinema Metropolitan in via del Corso. Al via la riqualificazione dello spazio nel cuore del Rione Campo Marzio dopo 10 anni di abbandono e degrado nel centro di Roma. L’intervento permetterà da una parte di riqualificare uno spazio abbandonato da anni in una delle vie più famose della città a due passi da Piazza del Popolo ...

euro Ora basta musica. euro La nuova vita di Chiara Iezzi fra Romanzi e cinema : In una lunga intervista su " Oggi ", Chiara Iezzi si rivela tra presente, passato e futuro. Il duo Paola & Chiara non esiste più, ora una delle due sorelle si scurisce i capelli, diventa scrittrice e ...