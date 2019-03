Roma | domenica torna #ViaLibera | giornata dedicata a pedoni e ciclisti

Roma - Domenica 24 marzo primo appuntamento di #VIALIBERA : ... gli organismi associativi, i comitati e i cittadini " attivi nella promozione della mobilità dolce e sostenibile e nei settori artistico-culturale e dello sport " a proporre idee e progetti per ...

Papa riceve leader dei Mormoni - domenica apre il tempio a Roma : Città del Vaticano, 9 mar., askanews, - Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza Russell M. Nelson, presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, i cosiddetti Mormoni, a Roma ...

Motodays 2019 al via - a Roma fino a domenica la festa delle due ruote : Presente anche il cantante Max Gazzè, da sempre legato al mondo dei motori. 'Non venivo a Roma da quindici anni e sono felice di essere tornato per il Roma Motodays - ha detto Fogarty - Amo l'Italia, ...

Ecco gli eventi a Roma per il fine settimana di venerdì 8 - sabato 9 e domenica 10 marzo 2019 : Per i più giovani due proposte al Museo Civico di Zoologia: sabato 9 marzol' appuntamento è con Scienza divertente. Animali luminosi e creature degli abissi , un'iniziativa didattica per bimbi ...

In 10.200 per la Huawei Roma Ostia di domenica : ... è stata insignita dalla Federazione Internazionale di Atletica dell'etichetta Gold, riservata solo alle migliori manifestazioni di corsa su strada del mondo, unica in Italia. Huawei RomaOstia ...

Salute : al Gemelli di Roma domenica 3 marzo il World Hearing Day : Nel mondo vivono con un’ipoacusia invalidante trecentosessanta milioni di persone, di cui trentadue bambini. Per sconfiggere la sordità è fondamentale la diagnosi precoce. Recependo l’urgenza già dal 2009 la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha adottato lo Screening Audiologico Neonatale Universale con uno studio su circa 30000 neonati individuando più di 200 casi patologici avviati al trattamento precoce. Data ...

Roma - Totti a Dzeko : “Doppietta domenica?”. Il bosniaco : “Meglio sabato” : Totti Dzeko – Siparietto social in chiave derby tra l’ex numero 10 giallorosso e l’attaccante bosniaco della squadra capitolina. Infatti Totti, ora dirigente della Roma, è stato protagonista di una piccola gaffe che ha avuto come palco il profilo Instagram del centravanti. È stato qui infatti che l’ex capitano della squadra giallorossa ha sbagliato la […] L'articolo Roma, Totti a Dzeko: “Doppietta domenica?”. Il ...

‘Vita sott’acqua’ : domenica al Bioparco di Roma si festeggia Carnevale : Roma – Al Bioparco di Roma il Carnevale si festeggia domenica 3 marzo con la giornata intitolata ‘Vita sott’acqua’, in collaborazione con il Wwf Italia. L’evento si svolge in adesione alla Giornata mondiale della vita selvatica (World Wildlife Day), quest’anno a tema ‘l’acqua e i suoi abitanti’. Per l’occasione si svolgeranno molteplici attivita’ ludico didattiche rivolte alle ...

Roma : domenica 3 marzo Papa in visita a parrocchia San Crispino a Labaro : Roma – Tutto e’ pronto a Roma nella parrocchia di San Crispino da Viterbo (via Offanengo 6), a Labaro, nel settore Nord della diocesi, per accogliere Papa Francesco, che visitera’ la comunita’ domenica 3 marzo. Il Santo Padre arrivera’ attorno alle 16 e sara’ accolto dal cardinale vicario Angelo De Donatis, dal vescovo ausiliare di settore monsignor Guerino Di Tora, dal parroco don Luciano Cacciamani, dal ...

Maltempo - crollano muri e alberi : tre morti nel Lazio | Troppo vento a Roma : domenica "al chiuso" : Due persone sono morte ad Alvito per il crollo di un muro, forse causato dal Maltempo. Una terza vittima a Guidonia. Disagi in tutto il Sud. A Bari arenate un mercantile e il rimorchiatore inviato in soccorso.

Roma : all’Olimpico attesi 50.000 spettatori per Italia-Irlanda di domenica : Roma – Terzo turno del Sei Nazioni 2019, seconda sfida casalinga per la Nazionale di rugby che riceve l’Irlanda attualmente seconda nel ranking mondiale. Una sfida piena di fascino tra due squadre che soprattutto negli Anni 90 hanno dato vita ad incontri spesso ad armi pari. Questa volta saranno di fronte un’Italia giovane, guidata dal tecnico Conor O’Shea, che sta costruendo il proprio futuro, ed un’Irlanda ...