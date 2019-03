Roma celebra Leonardo | alle Scuderie del Quirinale la mostra per i 500 anni

dire

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Non un genio solitario, ma un uomo di pensiero, ingegnere e umanista. 'La scienza prima della scienza', è visitabile da domani al 30 giugno

Agenzia_Dire : Sono oltre duecento le opere che raccontano #LeonardoDaVinci nella grande mostra allestita alle @Scuderie del Quiri… - Nicoooo82 : RT @Roma: E’ in corso fino al 15 marzo “Startup Europe Week 2019” nuova edizione dell’evento che domani, 13 marzo, approda in Campidoglio… - Key2News : #SEW #StartupEuropeWeek oggi a #Roma Ora in Campidoglio presso la Sala della Protomoteca la Startup Europe Week 201… -