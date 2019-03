romadailynews

(Di mercoledì 13 marzo 2019)– Tenuto d’occhio da un po’ di tempo dagli agenti della Polizia di Stato del commissariatonina, convinti che fosse un pusher che riforniva la zona, sono riusciti a scovare la sua, nonche’ base di spaccio.Intenzionati a mettere fine all’attivita’ illecita dell’uomo, gli agenti hanno deciso di fargli visita per un controllo. Nella camera da letto gli investigatori hanno rinvenuto 9 involucri contenenti hashish – 86 grammi di marijuana e, all’interno di una cassaforte non murata ed aperta 9050,00 euro in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e un foglio con nomi e cifre.Durante la perquisizione, il giovane ha ricevuto diversi messaggi su whatsapp tra cui: “…avrei bisogno di una maglietta bianca”, “…vorrei una maglietta verde”, il primo ad indicare cocaina e ...

ecodeicomuni_ec : RT @laperlaneranera: La Cirinnà aveva vissuto con il marito Esterino Montino in un appartamento di 110 metri quadrati, vicino a Piazza Navo… - CinqueNews : Roma, l’abitazione come base di spaccio e messaggi in “codice” su whatsapp. 28enne nei guai - romadailynews : Roma: abitazione come magazzino droga, in manette 28enne: Roma – Tenuto d’occhio da un po… -