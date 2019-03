Ricetta orecchiette cime di rapa e vongole | pasta fresca con verdure al sapore di mare

Blastingnews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Ledirappresentano un primo piatto delicato e appetitoso. Il gusto intenso dellesi unisce alla delicatezzadelledi, realizzando così una portata deliziosa e facile da preparare. Laclassica dellacon lein questo caso viene rivisitata in modo originale, aggiungendo ledidi origine pugliese. Analizziamo cosa occorre per preparare un primo piatto completo.Lista degli ingredienti per le- 400 grammi difresche- 700 grammi diveraci...

