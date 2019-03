Ricerca e università | anche qui le disuguaglianze non mancano

15 marzo - UniStem Day 2019 : dall'Aula Magna dell'Università Statale in contemporanea con 99 atenei e centri Ricerca : ... che sostiene UniStem Day 2019 e le attività del Centro UniStem dell'Università degli Studi di Milano, con l'obiettivo di trasmettere ai più giovani la bellezza della scienza, la passione di chi fa ...

Università - torna il PLS in Scienze Biologiche per aspiranti Ricercatori scientifici : Lo scopo del PLS comprende la promozione dei corsi di laurea in ambito scientifico attraverso l'orientamento attivo e la connessione con il mondo della ricerca scientifica degli studenti delle scuole ...

Domani in piazza per chiedere un Paese che investa sulla Ricerca - sull’alta formazione e cultura di università - conservatori e accademie : “Domani anche i settori ricerca università e Alta formazione della Federazione UIL Scuola Rua scenderanno in piazza nella grande manifestazione unitaria del mondo sindacale #FuturoalLavoro. Un titolo quanto mai azzeccato per quanto riguarda il mondo degli Enti di ricerca, delle università dell’Alta formazione, settori pubblici che continuano a fare i conti con una politica distratta e poco attenta rispetto ad un mondo di eccellenza, ...

Morbo di Parkinson : generosità da record - donati 150mila euro all’Università di Genova per la Ricerca : Invitata alla reunion Alumni organizzata dall’Università di Genova per festeggiare i laureati nel ’68, la sig.ra Anna (così chiamata per il suo desiderio di rimanere anonima) ha deciso di donare all’Ateneo la somma di 150.000 euro con il preciso intento di essere sostenitrice della ricerca in ambito medico, con la volontà chiara e forte di farsi parte attiva a sostegno del difficile cammino dello studio e della cura. L’Università di Genova, per ...

Per la dignità della Ricerca archeologica universitaria e la collaborazione tra MiBAC e MIUR : Il 18 gennaio 2019 l'attuale Direttore Generale 'Archeologia Belle Arti e Paesaggio' del MiBAC, dott. Gino Famiglietti, ha emanato una nuova, ennesima, circolare (n. 4 del 2019) in materia di 'concessioni di scavo e ricerche' ai sensi degli artt. 88-89 del Codice dei Beni culturali e paesaggistici (D. Lgs. 22.01.2004, n. 42), che introduce una serie di regole assai restrittive, abrogando tutte le numerose circolari sullo stesso tema degli anni ...

Terremoto : al via centro di Ricerca universitario Unicam : E’ stata avviata la procedura per la realizzazione del nuovo centro ricerca universitario (Cru) che sorgerà in Via Madonna delle Carceri a Camerino. Si tratta del progetto piu’ grande per l’Ateneo camerte, nato immediatamente dopo gli eventi sismici del 2016. Prevista l’attivazione di un nuovo polo internazionale per la ricerca e l’innovazione, un luogo di incontro e contaminazione tra varie discipline e ricercatori ...

Università di Pisa e MIT Massachusetts - 6 collaborazioni di Ricerca : ... Letteratura e Linguistica e del dipartimento di Ingegneria dell'informazione; "Waves of Globalization, Between Tradition and Innovation" di Valeria Pinchera del dipartimento di Economia e Management;...

Nasce un fondo di venture capital per finanziare la Ricerca universitaria : Aiutare i ricercatori italiani a dimostrare che le tecnologie che stanno perfezionando possono funzionare. È questa l’obiettivo di Progress tech transfer, il nuovo fondo di investimenti del gruppo Mito technology. Punta alla valorizzazione delle tecnologie generate dalla ricerca pubblica italiana nel campo della sostenibilità che per carenti risorse economiche, faticano a maturare e a raggiungere il mercato. Vede la collaborazione tra ...

Università - il conflitto di interessi tra riviste scientifiche ostacola la Ricerca. E i Ricercatori : di Paolo Pini (economista, Università di Ferrara) e Daniele Rinaldi (fisico, Università Politecnica delle Marche) Le pubblicazioni scientifiche necessarie per l’accesso alla carriera universitaria sono oggi legate al conflitto di interessi di un giro d’affari fatto di riviste esclusive e citazioni, che finisce inevitabilmente per peggiorare la qualità della ricerca accademica La pubblicazione degli articoli scientifici, frutto della ricerca con ...

Ricerca : Gabi Lombardo di Eassh in conferenza all'università Milano-Bicocca - 2 - : Nel marzo 2018 ha ricevuto un premio dalla Young Academy of Europe, con il quale le è stato riconosciuto un eccezionale contributo nell'ambito della scienza, delle politiche basate sulla ...

L'algoritmo che dona il tatto ai robot - la Ricerca di due Università italiane : Uno dei settori che si sta sviluppando più velocemente - anche dal punto di vista della ricerca italiana - è quello delle protesi robotiche. Come sanno bene anche i disegnatori, le mani sono tra le ...

Senza la molecola della felicità scatta la sindrome maniacale : alla Ricerca partecipa l'Università di Pisa : ... dal professore Alessandro Usiello dell'Università della Campania e del Ceinge di Napoli e dalla dottoressa Chiara Mazzanti del Fondazione Pisana per la Scienza. La ricerca ha inoltre coinvolto ...