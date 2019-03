Renzi muove le truppe | qualcosa si mette in moto nel centrosinistra

today

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Matteoha scelto il punto di riferimento del "smo" Ettore Rosato per affiancare Ivan Scalfarotto nella parte...

IosonoFranj : RT @CrisPalazzini: @ErmannoKilgore vive di sondaggi e si muove solo in base a quelli, nessuna idea di futuro, nessuna visione a lungo termi… - BozzaLbozza412 : Dobbiamo ancora vedere come si muove #Zingaretti perché se va a Troppo a sinistra andrà a sbattere di brutto i voti… - FrancescoLopane : RT @laura_ceruti: Ma infatti!! Ma perché il #Parlamento non si muove contro questa truffa?? O favorevoli alla #Tav, mollino per un momento… -