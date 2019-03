REMUNTADA! Juventus perfetta | Atletico Madrid a casa! Cristiano Ronaldo alieno | tripletta

oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Lacompie l’Impresa: nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League i bianconeri sconfiggono per 3-0 l’e passano ai quarti del massimo torneo continentale. Mattatore della serata, che mette a segno ladecisiva con due gol di testa e quello decisivo su rigore quando i supplementari sembravano inevitabili.Il portoghese prende per mano la squadra e la porta in vantaggio al 27′ staccando in maniera imperiosa di testa su cross di Bernardeschi, sovrastando il suo marcatore e siglando quel gol nel primo tempo tanto invocato alla vigilia per riaprire la contesa prima dell’intervallo. Il lusitano al 49′ riequilibra il doppio confronto andando in gol ancora di testa: cross di Cancelo, ancorapiù in alto di tutti e la gol line technology sconfessa il disperato tentativo dei Colchoneros di ...

matteogarotta : Che notte, che #remuntada, che PARTITA!! QUESTA È LA #juve!!!! Crederci sempre, mollare mai!!! @championsleague cia… - LabaroViolaNews : Una tripletta di Cristiano spedisce in paradiso la Juventus. Prova clamorosa anche per Bernardeschi - AnnaAielloama : Lo avevo detto al mio disperato nipote che ci sarebbe stata la #Remuntada ?? La #Juventus passa il turno con la tri… -