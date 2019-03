Reggio Calabria Infiltrazioni della ‘ndrangheta | sciolta l’Azienda sanitaria provinciale

Reggio Calabria - sciolta l’azienda sanitaria per infiltrazioni mafiose : La gestione affidata a una commissione straordinaria. La ministra Grillo: contro la mafia il governo non arretra

‘Ndrangheta - Asp Reggio Calabria sciolta da cdm : dai bilanci disastrati agli appalti senza gara e gli stipendi per i condannati : Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria per infiltrazioni della ‘Ndrangheta, affidandone la gestione ad una Commissione straordinaria. La decisione è stata presa su proposta del prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, in base all’esito dell’accesso antimafia eseguito nei mesi scorsi. La commissione è composta da composta dal Giovanni Meloni, da Maria Carolina Ippolito e ...

Reggio Calabria - evaso fa 500 chilometri per dare fuoco all'ex moglie : è ancora ricercato : Continuano le ricerche di Ciro Russo, pregiudicato di 42 anni che ieri è evaso dagli arresti domiciliari ad Ercolano, in provincia di Napoli, con l'intento di uccidere l'ex moglie. Un agguato premeditato, un piano studiato nei minimi particolari quello dell'uomo che è ancora in fuga: ha percorso quasi 500 chilometri per portarlo a termine. Voleva far soffrire la sua ex, bruciandola viva, giacché si trovava agli arresti dopo che lei l'aveva ...

Reggio Calabria - donna ridotta in schiavitù per oltre vent’anni : due arresti : oltre vent’anni di schiavitù fatta di violenze fisiche, sessuali e morali di ogni genere. Una donna di 40 anni ha vissuto così dal 1998. I due uomini, accusati di essere i suoi aguzzini, sono stati arrestati dalla polizia Gioia Tauro (Reggio Calabria) su ordine del gip. A R.R, 70enne di Cittanova, e F.R.D., 55enne di Polistena, due paesi di circa 10mila abitanti nel Reggino, vengono contestati la riduzione in schiavitù e atti persecutori. ...

