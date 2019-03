Reggio Calabria | evaso fa 500 chilometri per dare fuoco all' ex moglie | è ancora ricercato

Blastingnews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Continuano le ricerche di Ciro Russo, pregiudicato di 42 anni che ieri èdagli arresti domiciliari ad Ercolano, in provincia di Napoli, con l'intento di uccidere l'ex. Un agguato premeditato, un piano studiato nei minimi particolari quello dell'uomo che èin fuga: ha percorso quasi 500per portarlo a termine.Voleva far soffrire la sua ex, bruciandola viva, giacché si trovava agli arresti dopo che lei l'aveva denunciato per stalking: per questo le ha gettato addosso della benzina e le ha dato. La vittima è stata ricoverata al centro grandi ustionati del Policlinico di Bari: ha ustioni sul 70% del corpo e anche al viso, ed è in prognosi riservata. Cionostante è vigile e, come riportato poco fa dalla striscia quotidiana di "Chi l'ha visto?", malgrado abbia difficoltà a respirare e a parlare, ha chiesto di presentare un esposto su ciò che ha subito ...

