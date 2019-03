Reggio Calabria | arrestato l’uomo che ha cercato di dare fuoco all’ex moglie in auto

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Dopo più di 36 ore di fuga, la polizia haCiro Russo, l’uomo che martedì 12 marzo aveva tentato di incendiare l’dell’ex, mentre la donna era all’interno. L’uomo non aveva lasciato: gli investigatori della squadra mobile e del servizio centrale operativo lo hanno localizzato in via Melacrino, in pieno centro storico, nei pressi di una pizzeria. Nel pomeriggio i poliziotti hanno eseguito diverse perquisizioni. In contemporanea la polizia ha monitorato tutte le persone che Russo era solito frequentare. L’uomo si trova al momento all’interno dei locali della questura diI fatti per i quali è statosi sono svolti poco dopo le 9 del mattino di ieri. Dopo aver aperto lo sportello dell’vettura, Russo ha sparso liquido infiammabile e ha datoalla vettura della ex. Le fiamme hanno ...

