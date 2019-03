Reggio Calabria - arrestato l’uomo che ha cercato di dare fuoco alla ex moglie nell’auto : Dopo più di 36 ore di fuga, la polizia ha arrestato Ciro Russo, l’uomo che martedì 12 marzo aveva tentato di incendiare l’auto dell’ex moglie, mentre la donna era all’interno. L’uomo non aveva lasciato Reggio Calabria: gli investigatori della squadra mobile e del servizio centrale operativo lo hanno localizzato in via Melacrino, in pieno centro storico, nei pressi di una pizzeria. Nel pomeriggio i poliziotti hanno eseguito ...

Reggio Calabria - brucia ex moglie : continua caccia all'uomo. VIDEO | : Proseguono le ricerche di Ciro Russo, in fuga dopo che ieri ha dato fuoco alla ex moglie a Reggio Calabria. La vittima ha riportato gravi ustioni. In un VIDEO, diffuso oggi, si vedono le fasi dell'...

Reggio Calabria - SCIOLTA L'ASP PER 'NDRANGHETA/ La Fil 'Ennesima mortificazione' : L'ASP di REGGIO Calabra è stata SCIOLTA per presenza al suo interno della 'NDRANGHETA. Il segretario della Fil commenta: "Ennesima mortificazione"

Reggio Calabria. Infiltrazioni della ‘ndrangheta : sciolta l’Azienda sanitaria provinciale : La decisione era nell’area. Oggi l’ufficialità. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria

Reggio Calabria - sciolta l’azienda sanitaria per infiltrazioni mafiose : La gestione affidata a una commissione straordinaria. La ministra Grillo: contro la mafia il governo non arretra

Reggio Calabria - brucia ex moglie : continua caccia all’uomo : Reggio Calabria, brucia ex moglie: continua caccia all’uomo Proseguono le ricerche di Ciro Russo, in fuga dopo che ieri ha dato fuoco alla ex moglie a Reggio Calabria. La vittima ha riportato gravi ustioni. In un video, diffuso oggi, si vedono le fasi dell’aggressione e la macchina in fiamme della donna Parole ...

Reggio Calabria - brucia ex moglie : continua caccia all'uomo - : Proseguono le ricerche di Ciro Russo, in fuga dopo che ieri ha dato fuoco alla ex moglie a Reggio Calabria. La vittima ha riportato gravi ustioni. In un video, diffuso oggi, si vedono le fasi dell'...

Asp Reggio Calabria sciolta per 'ndrangheta/ CdM nomina Commissione azienda sanitaria : Asp Reggio Calabria sciolta per infiltrazioni 'ndrangheta: CdM e Ministro Grillo nominano nuova Commissione Straordinaria per l'azienda sanitaria

Reggio Calabria - brucia ex moglie : continua caccia all’uomo. IL VIDEO : Proseguono le ricerche di Ciro Russo, braccato da ieri mattina dalla Polizia di Stato, dopo avere dato fuoco alla ex moglie in via Frangipane, a Reggio Calabria, davanti a una scuola. Dopo che ieri e’ stata rinvenuta in centro l’autovettura a bordo della quale l’uomo, che probabilmente si e’ anche ustionato un braccio, si era allontanato, le ricerche non sono mai state sospese ed anzi sono state estese in citta’ e provincia, tenendo sotto ...

'Ndrangheta : sciolta Asp Reggio Calabria : Il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, ha disposto la sospensione della direzione dell'Asp di Reggio Calabria per infiltrazioni mafiose

??Ndrangheta - sciolta l'azienda sanitaria di Reggio Calabria : Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria per infiltrazioni della 'ndrangheta, affidandone la gestione ad una Commissione...

Sciolta l'Azienda sanitaria di Reggio Calabria : Roma, 13 mar., askanews, - Il consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento della dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria per infiltrazioni della 'ndrangheta, affidandone la ...

‘Ndrangheta - Asp Reggio Calabria sciolta da cdm : dai bilanci disastrati agli appalti senza gara e gli stipendi per i condannati : Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria per infiltrazioni della ‘Ndrangheta, affidandone la gestione ad una Commissione straordinaria. La decisione è stata presa su proposta del prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, in base all’esito dell’accesso antimafia eseguito nei mesi scorsi. La commissione è composta da composta dal Giovanni Meloni, da Maria Carolina Ippolito e ...

Reggio Calabria - evaso fa 500 chilometri per dare fuoco all'ex moglie : è ancora ricercato : Continuano le ricerche di Ciro Russo, pregiudicato di 42 anni che ieri è evaso dagli arresti domiciliari ad Ercolano, in provincia di Napoli, con l'intento di uccidere l'ex moglie. Un agguato premeditato, un piano studiato nei minimi particolari quello dell'uomo che è ancora in fuga: ha percorso quasi 500 chilometri per portarlo a termine. Voleva far soffrire la sua ex, bruciandola viva, giacché si trovava agli arresti dopo che lei l'aveva ...