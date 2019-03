Reggio Calabria | arrestato l' uomo che ha cercato di dare fuoco alla ex moglie

Dà fuoco all'ex e fugge - arrestato in una pizzeria a Reggio Calabria : È stato assicurato alla giustizia dopo una breve fuga Ciro Russo, l'uomo che lo scorso martedì a Reggio Calabria ha dato fuoco all'auto con a bordo l'ex moglie Maria...

Reggio Calabria : arrestato Ciro Russo - l’uomo che ha cercato di dare fuoco alla ex moglie : È stato arrestato dopo quasi due giorni di ricerche Ciro Russo, il quarantaduenne di origine napoletana che martedì ha tentato di uccidere l'ex moglie dandole fuoco. Gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti della Questura di Reggio Calabria lo hanno scovato in centro città, nei pressi di una pizzeria, dove probabilmente stava andando a comprare la cena.Continua a leggere

Reggio Calabria - sciolta l’azienda sanitaria per infiltrazioni mafiose : La gestione affidata a una commissione straordinaria. La ministra Grillo: contro la mafia il governo non arretra

