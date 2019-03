Reddito | Ncc in fila per richiederlo alle Poste

ansa

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Decine di autisti indavanti agli uffici postali di Roma, Torino, Napoli e Firenze per chiedere ildi Cittadinanza. E' la protesta rivolta al Governo dei conducenti NCC che, in tutta ...

Agenzia_Ansa : #reddito proteste #Ncc in tutta Italia, fila alle #poste per richiedere il sussidio. Provocazione contro il… - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#reddito proteste #Ncc in tutta Italia, fila alle #poste per richiedere il sussidio. Provocazione con… - Rog_2 : RT @Agenzia_Ansa: #reddito proteste #Ncc in tutta Italia, fila alle #poste per richiedere il sussidio. Provocazione contro il #governo, le… -