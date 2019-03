Rea studia le mosse per rispondere a Bautista

F1 - la Ferrari studia una livRea rivoluzionaria per la nuova stagione. Bianco di nuovo protagonista? : Manca sempre meno alla presentazione della nuovo monoposto con cui la Ferrari correrà nel Mondiale 2019. Secondo la rivista Autosprint, la scuderia di Maranello starebbe studiando una livrea del tutto innovativa per gli standard degli ultimi anni. La vettura, che sarà pilotata da Sebastian Vettel e Charles Leclerc, verrà svelata soltanto il 15 febbraio, ma nel frattempo giungono le prime indiscrezioni. Il nome potrebbe essere SF90, in onore ...

Flavio Briatore : “Mio figlio Nathan Falco? Se vuole studiare - lo faccia. Ma servono più idraulici che lauReati” : “Mio figlio non andrà all’università, non ne vedo la ragione”. Così diceva Flavio Briatore al settimanale Oggi, spiegando che suo figlio di 8 anni Nathan Falco farà il collegio in Svizzera ma poi non andrà avanti con gli studi. Frasi che avevano fatto ovviamente scalpore e che ora Briatore ha voluto chiarire in un’intervista al Corriere della Sera. “Non ho detto che se mio figlio dovesse avesse avere la passione per ...