Rapporto sulla Produzione Audiovisiva Nazionale | è boom della fiction

“La mobilità sostenibile e veicoli elettrici” : appuntamento con il III Rapporto di Repower sulla e-mobility - in Italia e nel mondo : Verrà presentato stasera a Garage Italia, alla presenza di Marco Granelli, Assessore alla mobilità e Ambiente del Comune Milano, e dell’AD di Repower Italia Fabio Bocchiola la terza edizione del White Paper di Repower “mobilità sostenibile e veicoli elettrici” che fa il punto sullo scenario della mobilità sostenibile in Italia e nel mondo. Alla presentazione interverranno inoltre: Alberto Viano, A.D. LeasePlan Italia e Alessandro Lago, Direttore ...

APT - 1° Rapporto sulla Produzione Audiovisiva Nazionale : la conferenza stampa in diretta : [live_placement] Oggi, martedì 12 marzo 2019, a partire dalle ore 11, si svolgerà la conferenza stampa del 1° Rapporto sulla Produzione Audiovisiva Nazionale dell'APT, l'Associazione Produttori Televisivi.APT: cos'è l'Associazione Produttori Televisiviprosegui la letturaAPT, 1° Rapporto sulla Produzione Audiovisiva Nazionale: la conferenza stampa in diretta pubblicato su TVBlog.it 12 marzo 2019 10:47.

APT - 1° Rapporto sulla Produzione Audiovisiva Nazionale : la conferenza stampa in diretta dalle ore 11 : Oggi, martedì 12 marzo 2019, a partire dalle ore 11, si svolgerà la conferenza stampa del 1° Rapporto sulla Produzione Audiovisiva Nazionale dell'APT, l'Associazione Produttori Televisivi.APT: cos'è l'Associazione Produttori Televisiviprosegui la letturaAPT, 1° Rapporto sulla Produzione Audiovisiva Nazionale: la conferenza stampa in diretta dalle ore 11 pubblicato su TVBlog.it 12 marzo 2019 04:47.

Lombardia : Rapporto sulla mafia - quinta regione per confisca beni (2) : (AdnKronos) - I settori di interesse della criminalità "vanno dai più tradizionali commercio, rifiuti, ciclo del cemento e filiera ortofrutticola, ristorazione alle più recenti penetrazioni nel settore sanitario e in quello turistico. Le aree sotto traccia sono quelle su cui è più difficile interven

Rapporto Grevio sulla violenza sulle donne : negativo per l'Italia : ... salariale, meritocratico, nonché costrette a rivendicare diritti costituzionalmente riconosciuti, ruoli apicali, maggiore rappresentanza nelle istituzioni e in politica etc., dovremmo veramente ...

Cesena - Rapporto intimo in pieno giorno sulla spiaggia : giovani rischiano denuncia : E' una vicenda sicuramente curiosa quella che giunge dalla riviera romagnola, precisamente da San Mauro Mare, in provincia di Forlì - Cesena. Il tutto è accaduto domenica scorsa, il video però dell'episodio in questione è stato condiviso il 18 febbraio scorso sulla pagina Facebook "Romagnoli, popolo eletto". Nel frame, ripreso da un abitante del posto da sopra una palazzina, si vedono due soggetti, un uomo e una donna, che si sono lanciati in un ...

“Omosessuali 8 preti su 10”. Il Rapporto choc sulla Chiesa. Trema il Vaticano : Due anni fa, sul volo che da Baku lo stava riportando in Vaticano, sollecitato su omosessualità e gender Papa Francesco aveva affermato che “Quando una persona che ha questa condizione arriva davanti a Gesù, Gesù non gli dirà sicuramente: ‘Vattene via perché sei omosessuale!'”. Non un’assoluzione piena ma neppure un moto di condanna. Sta di fatto che qualcosa in Vaticano potrebbe presto scoppiare. 8 preti su 10 sarebbero gay. A ...

'Bizzarro che Parigi abbia il Rapporto costi-benefici e io no' - dice Salvini sulla Tav : 'Da vicepresidente del Consiglio che rappresenta gli italiani non ho l'esame costi-benefici sulla Tav, ma ce l'hanno a Parigi. Non ne so nulla, non ho visto nemmeno una pagina. È abbastanza bizzarro'. ...

"Bizzarro che Parigi abbia il Rapporto costi-benefici e io no" - dice Salvini sulla Tav : "Da vicepresidente del Consiglio che rappresenta gli italiani non ho l'esame costi-benefici sulla Tav, ma ce l'hanno a Parigi. Non ne so nulla, non ho visto nemmeno una pagina. È abbastanza bizzarro". Così Matteo Salvini ha commentato l'invio del dossier sulla Torino-Lione alla Francia da parte del ministero dei Trasporti, nel corso di una visita a Terni.

Oxfam - stanno tornando i faraoni. Ce lo dice l’ultimo Rapporto sulla distribuzione della ricchezza : La prima volta che mi imbattei nel rapporto sulla distribuzione della ricchezza che Oxfam rende noto alla vigilia del supervertice di Davos i miliardari necessari a “pesare” tanto quanto la metà della popolazione mondiale erano alcune centinaia. Mi parve un dato così sconvolgente che presi a concludere ogni mio contributo nella radio in cui allora lavoravo con un “ricordatevi di Oxfam”. Uno squilibrio che da solo, scrissi, mi sembrava ...

Monetine e tassa sulla bontà : il Rapporto difficile tra Chiesa e M5S : ... che aggravava l'Ires sul no profit, andando quindi a colpire anche tutte le strutture e le organizzazioni senza scopo di lucro legate al mondo cattolico e che operano in prima linea sul fronte dei ...