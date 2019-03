Ragusa | bimba autistica di 6 anni va in bagno a scuola e resta ustionata | “Usati prodotti

fanpage

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Unadi 6diè rimasta gravementeai glutei e alle cosce dopo essere andata in: dopo essersi seduta sul water ha avvertito bruciore e ha cominciato a urlare. Ricoverata all'ospedale di Catania, la prognosi per lei è di 20 giorni. Le lesioni potrebbero essere state causate da alcunichimici impiegati per pulire i bagni in uso ai bambini.

