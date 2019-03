brindisilibera

(Di mercoledì 13 marzo 2019) ...00 Promozione della culturascientifica: il ruolo degli ITS - Prof.ssa Ginevra Gravili " Dipartimento di Scienze dell'Economia"Università del Salento Ore 10,30 Orientamento ...

brindisilibera : New post (Programma Sistema ITS Puglia, la FONDAZIONE “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE – SE… - Valoresrl : Giovanni Maggi, presidente di #Assofondipensione, a margine del #ForumValore2019: 'L'associazione sta pensando di p… - CalistriSilvio : RT @PosteNews: #PosteItaliane in giuria a #TechInvest19 #Milano evento volto a identificare startup tecnologiche, progetti di Open Innovati… -